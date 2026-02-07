Derrota del Zalaeta y pleno de victorias en Primera Nacional

Una acción del Zalaeta-Santa Cruz Cuesta Piedra pat

Cayó por segunda semana consecutiva el Zalaeta, que tras visitar hace siete días al Leganés (segundo), recibió este sábado en el Barrio de las Flores al Santa Cruz Cuesta Piedra (líder). Una derrota que aleja a las herculinas de la cuarta plaza, que ocupa el Covadonga con 32 puntos, y las deja quintas con 23 en su casillero.

Las coruñesas se vieron 0-2 abajo con dos parciales idénticos de 16-25 para las canarias, pero en el tercero legó la reacción local. El Zalaeta se impuso en el desempate por 28-26 y llevó el partido al cuarto set, donde Santa Cruz no dio opción y cerró el encuentro por 17-25 por un resultado final de 1-3. María Forteza-Rey fue la máxima anotadora del partido igualada con Dahoue Scherine, ambas con catorce puntos.

En Primera Nacional hubo pleno de victorias para los equipos coruñeses. El Rehermann Ciudad de A Coruña mantiene el ritmo del Sestao en lo más alto tras ganar 1-3 a Oviedo. Las coruñesas, con un partido menos disputado, siguen dependiendo de sí mismas para acabar primeras.

En esa misma liga está el Oleiros femenino, que se impuso por 3-0 al Xuvenil de Teis y acecha a las viguesas en la clasificación, de las que les separa tan solo un punto. Por su parte, el equipo masculino del club también consiguió ganar por 3-2 su compromiso en el Valle Inclán contra Covadonga y se coloca como tercer clasificado con 30 puntos en su haber.