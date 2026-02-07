Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Voleibol

Derrota del Zalaeta y pleno de victorias en Primera Nacional

El Ciudad de A Coruña sigue dependiendo de sí mismo para acabar la liga como primero

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
07/02/2026 23:00
Una acción del Zalaeta-Santa Cruz Cuesta Piedra
Una acción del Zalaeta-Santa Cruz Cuesta Piedra
pat
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Cayó por segunda semana consecutiva el Zalaeta, que tras visitar hace siete días al Leganés (segundo), recibió este sábado en el Barrio de las Flores al Santa Cruz Cuesta Piedra (líder). Una derrota que aleja a las herculinas de la cuarta plaza, que ocupa el Covadonga con 32 puntos, y las deja quintas con 23 en su casillero.

Las jugadoras del Ciudad de A Coruña celebran contra Los Campos

Una temporada de dulce para el Ciudad de A Coruña

Más información

Las coruñesas se vieron 0-2 abajo con dos parciales idénticos de 16-25 para las canarias, pero en el tercero legó la reacción local. El Zalaeta se impuso en el desempate por 28-26 y llevó el partido al cuarto set, donde Santa Cruz no dio opción y cerró el encuentro por 17-25 por un resultado final de 1-3. María Forteza-Rey fue la máxima anotadora del partido igualada con Dahoue Scherine, ambas con catorce puntos. 

En Primera Nacional hubo pleno de victorias para los equipos coruñeses. El Rehermann Ciudad de A Coruña mantiene el ritmo del Sestao en lo más alto tras ganar 1-3 a Oviedo. Las coruñesas, con un partido menos disputado, siguen dependiendo de sí mismas para acabar primeras.

En esa misma liga está el Oleiros femenino, que se impuso por 3-0 al Xuvenil de Teis y acecha a las viguesas en la clasificación, de las que les separa tan solo un punto. Por su parte, el equipo masculino del club también consiguió ganar por 3-2 su compromiso en el Valle Inclán contra Covadonga y se coloca como tercer clasificado con 30 puntos en su haber.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

España celebra la consecución del título europeo ante Portugal

España reconquista Europa diez años después con un Antonio Pérez letal (3-5)
Agencias
Luis de la Fuente en Coruña.jfif

Luis de la Fuente se da un homenaje en A Coruña en la previa del Dépor-Albacete
Esther Durán
Once el Bergan ante el Atletico Astorga.jpg

El Bergantiños se congela bajo la nieve en Astorga (3-0)
Agencias
Una acción del Málaga-OAR

Victoria del OAR en Málaga para afianzarse en el 'top' 5 (25-30)
Agencias