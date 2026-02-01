El Ciudad de A Coruña rema, pero muere en la orilla contra Sestao (2-3)

Una acción del Ciudad de A Coruña-Sestao Patricia G. Fraga

Era el partido más esperado de la temporada y no decepcionó. El Rehermann Ciudad de A Coruña igualó el 0-2 inicial de Sestao, pero terminó cayendo por 2-3 en el quinto set tras un encuentro espectacular por parte de ambos equipos. El reparto de puntos deja un empate entre coruñesas y vascas en lo más alto de la tabla, con las visitantes como primeras tras haber ganado los dos duelos directos, aunque con un partido más disputado.

Una temporada de dulce para el Ciudad de A Coruña Más información

Empezó igualado el partido, con el Ciudad de A Coruña buscando la potencia en el remate de Naiara Benito. Tras un primer parcial de 5-3, las visitantes le dieron la vuelta hasta el 6-7. Sestao puso una marcha extra y se fue hasta los cuatro de ventaja, 7-11, para forzar el tiempo muerto de Charly Suárez. En la reanudación continuó el buen momento del equipo vasco, que estaba cuajando un gran primer set y logró doblar en el marcado a las herculinas, 7-14.

Tuvo que ser a raíz de un error en el saque que el Ciudad de A Coruña cortó la racha de puntos visitantes, algo que volvió a animar a una grada repleta en el Barrio de las Flores. Parcial de 3-0 y en esta ocasión fue Sestao quien paró el encuentro. Las locales se acercaron en el marcador, pero Sestao volvió a coger carrerilla y se distanció hasta el 13-20, una distancia que se mostró insalvable, ya que las vascas se terminaron llevando el primer set por 18-25.

No empezó bien tampoco el segundo set para el Ciudad de A Coruña (2-5), que no conseguía puntos fáciles ante la gran recepción defensiva de Sestao. El equipo vasco no daba facilidades y exigía el máximo tanto del equipo como de la grada local en cada punto con defensas férreas y ataques certeros. Cada punto era una batalla que demostraba que este partido no era una jornada más para ambos equipos, sino un duelo en lo más alto de la tabla entre los dos conjuntos más destacados del Grupo A.

Con 14-17 llegó una acción controvertida. Los colegiados consideraron que las locales habían tocado un remate visitante que se terminó yendo fuera, una decisión que levantó las protestas coruñesas ya que cambió el resultado de un posible 15-17 al 14-18 y, tras dos errores locales, al 15-20. Dos nuevas decisiones muy protestadas por el Ciudad de A Coruña, tarjeta amarilla al técnico Charly Suárez incluida, pusieron el 15-22, pero despertaron el carácter de las jugadoras y la afición coruñesas.

Rebelión en el Barrio

El segundo set terminó 19-25 y puso muy de cara el encuentro para Sestao, que se aseguraba, como mínimo, llevarse un punto del Barrio de las Flores. Sin embargo, esa rabia de las locales propicio el comienzo de una gran reacción y de un parcial de 6-1 para empezar el tercero. El equipo visitante reaccionó y recortó distancias hasta el 10-7 tras elevar de nuevo su nivel de juego, pero Naiara Benito volvía a estar certera en los ataques del Ciudad de A Coruña.

Sestao consiguió un nuevo parcial a su favor para poner el 15-13, situación que provocó el tiempo muerto de Charly Suárez para cortar el ritmo y corregir cosas a sus jugadoras. La importancia del encuentro era palpable en cada punto. Ninguno de los dos equipos negociaba esfuerzos y firmaban salvadas espectaculares, como varias de la local María Lamelas, para mantener la pelota con vida.

El tercer parcial estuvo ajustadísimo. Sestao empató a 18 y cada balón, cada punto, se peleaba como si fuese el último de una final. María Lamelas en la recepción, Laura Konopecka en los bloqueos, Sara Villaverde en la colocación y Lucía Gantes en la finalización estuvieron acertadas en el momento clave y el Ciudad de A Coruña consiguió alargar el partido (25-20).

La igualdad fue la tónica dominante del inicio del cuarto set. Ningún equipo parecía capaz de desmarcarse y los empates se sucedieron en el electrónico hasta que Sestao logró un parcial de 0-4 que las puso 6-9 arriba. Las coruñesas buscaron con insistencia los remates de Naiara Benito y Sofía Quinteros, pero el equipo vasco estaba muy fuerte cerca de la red en las acciones defensivas.

Sestao pareció encarrilar el set con el 12-16, pero la grada del Barrio de las Flores empezó a jugar su papel y ayudar a que el Ciudad de A Coruña empatara el set a 17. Era el momento de la veteranía, el momento de la capitana Rosita Bugiolacchio, que devolvió la esperanza a su equipo con varios remates acertados. Cada punto valía oro en esos momentos y ambos equipos lo sabían. La gran demostración de ello fue el que supuso el 20-19, con un espectacular intercambio de defensas que culminó con celebración coruñesa. Pero nadie dijo que fuera a ser fácil. Las locales sacaron para llevar el partido al quinto set, pero Sestao puso el 24 iguales, donde un remate de Naiara Benito y un buen saque de Iria Varela hicieron el 26-24.

El Ciudad de A Coruña celebra un punto contra Sestao Patricia G. Fraga

No podía ser de otra manera. El partidazo entre Ciudad de A Coruña y Sestao se tuvo que decidir en el quinto set tras una gran remontada de las locales. El reparto de puntos estaba asegurado, pero quien consiguiera la victoria acabaría la jornada como líder. La inercia del partido favorecía a las herculinas, pero el equipo vasco era consciente de que sus opciones de acabar la fase regular como primeras pasaban por ganar este parcial.

Con esos alicientes, de nuevo el set empezó igualado y pudiendo palparse la tensión. Sestao intentó desmarcarse, pero el Ciudad de A Coruña no había remado hasta aquí para dejarse ir. El último parcial se fue al cambio de lado con 6-8 en el marcador y Charly Suárez decidió pedir tiempo muerto para dar indicaciones a sus jugadoras. En la reanudación, Sestao logró otros dos puntos y el técnico local volvió a parar el encuentro con su equipo cuatro abajo.

La empresa estaba complicada y las coruñesas parecían acusar el cansancio justo en el momento clave del encuentro, pero no por ello dejaron de luchar. De 6-12 pasaron al 9-13, pero Sestao estuvo certero al final para terminar llevándose la victoria por 9-15 y 2-3. Dos puntos que ponen a las vascas con 38, los mismos que el Ciudad de A Coruña tras sumar uno hoy, pero el liderato se marcha al País Vasco, ya que se han impuesto en los dos duelos directos. A pesar de que ahora mismo son segundas, las coruñesas cuentan con un partido menos disputado, por lo que dependen de sí mismas para acabar la liga como primeras.