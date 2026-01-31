Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Voleibol

El Zalaeta cae por la vía rápida en Leganés (3-0)

Las coruñesas solo compitieron en el tercer set

Redacción
31/01/2026 22:25
Remate de una jugadora del Zalaeta contra el Arona
Remate de una jugadora del Zalaeta contra el Arona
Carlota Blanco
Derrota del Zalaeta, que afrontaba una jornada complicada con la visita al segundo clasificado de su grupo de la Superliga 2 y frente al que cayó por 3-0.

Las coruñeses solo tuvieron opciones en el tercer set. Los dos primeros los perdieron con claridad (25-16 y 25-11), pero en el tercero incluso estuvieron a un punto de prolongar el partido, pero con 21-24 se dejó remontar y terminó cediendo también el parcial por un ajustado 28-26 para el 3-0 definitivo.

Inés Rivas, del Zalaeta, en una acción en la red

Inés Rivas, mejor bloqueadora de la jornada en la Superliga 2

Alba Quirós e Inés Rivas fueron las máximas anotadoras del conjunto dirigido por Jorge Barrero, ambas con 11 puntos mientras que por las locales destacó la brasileña Vanessa Flor, con 17, con la venezolana Juliennis Regalado con 12.

Las coruñesas son quintas con 24 puntos y la próxima semana recibirán al líder Santa Cruz Cuesta Piedra en el pabellón del Barrio de las Flores.

Doble victoria

En Primera Nacional, doblete de victorias para el Oleiros, que ganó tanto en categoría masculina como en la femenina.

Las jugadoras del Ciudad de A Coruña celebran contra Los Campos

Una temporada de dulce para el Ciudad de A Coruña

Los chicos se impusieron con claridad al Arona Spring in Motion, con un 0-3 (25-27, 9-25 y 22-25) que demuestra la diferencia que hay entre ambos en la clasificación, con los coruñeses en la tercera posición con 28 puntos y los canarios, octavos con 18.

Las chicas, por su parte, dieron la sorpresa frente al Uniovi, sexto clasificado y al que ganaron por 2-3 con una gran remontada final ya que con 2-1, se llevaron el cuarto set y remataron en el desempate (12-15). Las coruñesas, penúltimas en la tabla, ya suman 14 puntos, alejando al colista a nueve. 

