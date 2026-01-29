Una temporada de dulce para el Ciudad de A Coruña

Las jugadoras del Ciudad de A Coruña celebran contra Los Campos Carlota Blanco

El Rehermann Ciudad de A Coruña empezó la temporada 2025-26 con una ilusión en el horizonte: intentar clasificarse para la fase de ascenso a Superliga 2. Unos meses después, esa meta está muy bien encarrilada, ya que son líderes de su grupo con un partido menos y un margen sobre el tercero diez puntos. A la fase se clasifican los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos que conforman la Primera Nacional y seis de esos ocho equipos terminarán subiendo.

“Cuando ficho, el objetivo era estar lo más alto posible, pero la verdad es que el grupo está trabajando muy bien y no tengo más que palabras de agradecimiento para ellas. Se trabaja mucho más que otros años y ese esfuerzo se nota, tiene su recompensa”, explica el entrenador del equipo, Charly Suárez. Una línea que comparte la capitana, Rosita Bugiolacchio, quien suma su quinta temporada en el club: “Lo importante del equipo de este año es que es bastante completo y el banquillo es bastante completo. Eso lo noto mucho porque nunca había sido así los años anteriores, todas nos quedamos muy tranquilas de que la que entra lo va a hacer bien. Somos un grupo unido y ha mucha seriedad incluso en los entrenamientos, la gente siempre está ahí a tope con el trabajo del día a día”.

Durante la pretemporada, el Ciudad de A Coruña se impuso al Zalaeta (equipo de Superliga 2), algo que le demostró a Charly Suárez que el equipo “tenía mimbres y se ha demostrado”. Desde entonces, suman doce victorias en trece partidos y esa única derrota llegó en el quinto set contra Sestao (segundo), a domicilio y en un fin de semana con doble partido para las herculinas. “Fue un partido muy bonito y disputado en el que cualquiera de los dos podía haber ganado. Perdimos, pero puntuamos y Sestao solo sumó un punto más que nosotras”, recuerda el técnico del equipo.

Un grupo individual puede ganar un partido, pero un equipo es el que gana ligas. Y este es un equipo Charly Suárez - Entrenador

Ese duelo se repetirá este domingo a las 12.00 horas en el Barrio de las Flores, con el conjunto vasco un punto de distancia, aunque con un partido más disputado. El Ciudad de A Coruña quiere que el pabellón sea una caldera, por eso ha programado un rato antes la foto de familia del club, buscando que las gradas estén a rebosar para el encuentro. “Estamos intentando involucrar un poco más a la gente. Confío en que se va a quedar bastante gente y a ver si nos apoyan un poquito, que es muy importante”, afirma Rosita.

El buen hacer del Ciudad de A Coruña tiene aún más mérito si se tiene en cuenta la media de edad de sus jugadores, que difícilmente alcanza los 20 años. La jugadora más veterana es la propia Rosita, con 33 años, seguida de Laura Konopecka con 25. “El resto, las otras trece o catorce que forman la plantilla, son de 20 para abajo. Es un equipo muy joven. De hecho, el equipo júnior va primero en Autonómica porque es prácticamente la mitad del equipo de Nacional”, explica Charly.

Una acción defensiva del Ciudad de A Coruña en el derbi contra el Oleiros Germán Barreiros

El técnico tiene claras cuáles son, para él, las claves del éxito de su equipo hasta el momento: “El gran grupo humano que hay, que me ha sorprendido mucho. Hubo un partido donde la titular no lo estaba haciendo bien, entró una suplente, lo hizo muy bien y la primera que saltó corriendo a felicitarla fue la titular por la que entró. Teniendo en cuenta que muchas se acaban de conocer hace unos meses, eso me parece que es de un grupo sano y que compite unido. De grupo comprometido. Luego el nivel deportivo del grupo, que entrena muchas horas, posiblemente igual o más que algunos equipos de Superliga. Pero el carácter humano y el grupo son la clave. Un grupo individual puede ganar un partido, pero un equipo es el que gana ligas. Y este es un equipo. Estoy muy contento”, sentencia Suárez.