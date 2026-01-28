Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Voleibol

Inés Rivas, mejor bloqueadora de la jornada en la Superliga 2

La central coruñesa del Zalaeta sumó cinco de sus 13 puntos contra el Chamberí en acciones defensivas en la red

María Varela
María Varela
28/01/2026 15:29
Inés Rivas, del Zalaeta, en una acción en la red
Inés Rivas, del Zalaeta, en una acción en la red
Patricia G. Fraga
La semana pasada fue Alba Quirós y esta es Inés Rivas la jugadora del Zalaeta que entra a nivel individual entre las destacadas de la decimocuarta jornada en Superliga 2 en cuanto a estadísticas. La central coruñesa fue la líder en bloqueos de la competición y con su ayuda defensiva contribuyó a la victoria de su equipo en el Barrio de las Flores sobre el Chamberí en el desempate (3-2).

Rivas, con experiencia en la Superliga y uno de los pilares de la plantilla dirigida por Jorge Barrero, sumó cinco puntos de bloqueo para un total de 13 en un partido en el que el protagonismo ofensivo de las coruñesas estuvo muy repartido, con Alba Quirós como máxima anotadora con 17 puntos seguida por los 16 de Carla Herrero y los 14 de María Forteza.

Una acción del Zalaeta 3-2 Chamberí

El Zalaeta reacciona a tiempo para ganar en el quinto set al Chamberí

Más información

Otra coruñesa, Lydia Alonso, que juega en las filas del Torrelavega, se coló entre las mejores tanto en ataque como en anotación. Con 24 y 25 puntos respectivamente fue la tercera de la jornada solo superada por los 27 y 30 de la argentina Valentina Settembrino (Zaragoza) y los 26 y 27 de la portuguesa Sara Ferreira (Extremadura Arroyo).

El MVP de la jornada en el grupo A, del que forma parte el Zalaeta, fue sin embargo la central del líder Santa Cruz Cuesta Piedra Carolina Polanis. El conjunto coruñes se mantiene en la quinta plaza con 24 puntos y este fin de semana visitará al segundo clasificado, el Leganés (sábado, 17.00 horas). 

