El Zalaeta reacciona a tiempo para ganar en el quinto set al Chamberí

Una acción del Zalaeta 3-2 Chamberí Patricia G. Fraga

Era un duelo directo por el quinto puesto del Grupo A de Superliga 2 y el Zalaeta no falló. Las coruñesas sufrieron, pero fueron capaces de imponerse al Madrid Chamberí en el quinto set para sumar dos puntos más a su casillero.

En el inicio del encuentro el dominio fue local. El equipo dirigido por Jorge Barrero se llevó los dos primeros parciales por 25-20 y 25-17. Las madrileñas reaccionaron y se llevaron los dos siguientes por 20-25 y 21-25 para forzar el desempate y asegurar un punto para cada equipo.

En el quinto set, el Zalaeta fue más certero y consiguió llevarse el parcial por 15-8 para sellar su octava victoria de la temporada. Alba Quirós repitió como máxima anotadora del equipo con 17 puntos, seguida de cerca por Carla Herrero con 16, María Forteza-Rey con 14 e Inés Rivas con 13.

En Primera Nacional, el Oleiros masculino se impuso de manera clara por tres sets a cero al Coslada y se mantiene cuarto con 25 puntos en su casillero. El equipo femenino del club no tuvo tanta suerte y cayó por 1-3 ante el Santa Cruz Cuesta Piedra. Las oleirenses se quedan penúltimas con doce puntos.