Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Voleibol

El Zalaeta reacciona a tiempo para ganar en el quinto set al Chamberí

En Primera Nacional, victoria para el Oleiros masculino y derrota para el femenino

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
24/01/2026 21:07
Una acción del Zalaeta 3-2 Chamberí
Una acción del Zalaeta 3-2 Chamberí
Patricia G. Fraga
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Era un duelo directo por el quinto puesto del Grupo A de Superliga 2 y el Zalaeta no falló. Las coruñesas sufrieron, pero fueron capaces de imponerse al Madrid Chamberí en el quinto set para sumar dos puntos más a su casillero.

Alba Quirós durante el partido contra el Arona

Alba Quirós destaca en la jornada 13 de Superliga 2

Más información

En el inicio del encuentro el dominio fue local. El equipo dirigido por Jorge Barrero se llevó los dos primeros parciales por 25-20 y 25-17. Las madrileñas reaccionaron y se llevaron los dos siguientes por 20-25 y 21-25 para forzar el desempate y asegurar un punto para cada equipo.

En el quinto set, el Zalaeta fue más certero y consiguió llevarse el parcial por 15-8 para sellar su octava victoria de la temporada. Alba Quirós repitió como máxima anotadora del equipo con 17 puntos, seguida de cerca por Carla Herrero con 16, María Forteza-Rey con 14 e Inés Rivas con 13.

En Primera Nacional, el Oleiros masculino se impuso de manera clara por tres sets a cero al Coslada y se mantiene cuarto con 25 puntos en su casillero. El equipo femenino del club no tuvo tanta suerte y cayó por 1-3 ante el Santa Cruz Cuesta Piedra. Las oleirenses se quedan penúltimas con doce puntos. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Óscar Cano entrena al Zamora esta temporada

Óscar Cano, entregado al proyecto del Celta tras empatar en Balaídos: "Es una envidia"
Esther Durán
El jugador de Curtis celebra su acierto ante el Werder Bremen

Lucas Vázquez se estrena como goleador en la Bundesliga
EFE
Imagen del encuentro entre el Maristas y el Boet Mataró

El Maristas sufre para mantenerse al frente del grupo B (76-71)
Chaly Novo
Bil en el encuentro contra el Sámano

Bil tumba al Sámano y devuelve el liderato al Fabril (1-0)
Dani Fernández