O Noso Deporte | Voleibol

Alba Quirós destaca en la jornada 13 de Superliga 2

La jugadora del Zalaeta fue la tercera máxima anotadora del fin de semana con 22 puntos

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
20/01/2026 16:46
Alba Quirós durante el partido contra el Arona
Alba Quirós durante el partido contra el Arona
Carlota Blanco
El Zalaeta dio comienzo al año 2026 con una gran victoria a domicilio por 0-3 contra el Extremadura Arroyo. El equipo coruñés se impuso por 20-25, 22-25 y 22-25 al extremeño en un duelo que dejó una nueva gran actuación de Alba Quirós esta temporada.

Alba Quirós, del Zalaeta, MVP de la primera jornada en Superliga 2

Más información

La jugadora de 29 años fue la MVP de la primera jornada de Superliga 2 este curso y en la trece, la del pasado fin de semana, no se quedó lejos de volver a repetir honor. Los 22 puntos que consiguió Alba Quirós la convirtieron en la tercera máxima anotadora del fin de semana en toda la categoría, siendo tan solo superada por Paz Tolosa (25) y Valentia Settembrino (28). Alba también fue la tercera mejor atacante de la jornada con 18 puntos y empató como tercera mejor sacadora con 4 tantos obtenidos a través del saque.

El MVP del Grupo A se lo llevó Paula Cabarca, colocadora del Voleibol Astillero, que se impuso por 3-0 al Astillero. La próxima cita del Zalaeta será este sábado, cuando recibirá a las 17.30 horas al Chamberí en el Barrio de las Flores.

