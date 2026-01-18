Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Voleibol

El Ciudad de A Coruña vuelve a ganar y amplía su ventaja en el liderato

El Zalaeta comenzó el 2026 con una victoria a domicilio frente al Extremadura Arroyo

Raúl AmeneiroMaría Varela
Raúl Ameneiro y María Varela
18/01/2026 11:38
Una acción del Ciudad de A Coruña - Emevé B
Una acción del Ciudad de A Coruña - Emevé B
Carlota Blanco
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Rehermann Ciudad de A Coruña no cede y se llevó ayer en el Barrio de las Flores el derbi gallego contra el filial del Emevé lucense por 3-1, un resultado que le permite seguir una semana más al frente de la Primera Nacional femenina. Además, la derrota de su rival más directo, el Sestao, en Oviedo, da al equipo de Charly Suárez una ventaja de cuatro puntos sobre las vascas. Dos resultados que colocan al Ciudad de A Coruña un paso más cerca del sueño del ascenso.

Jugada del partido disputado en el pabellón Valle Inclán entre el Oleiros y el Ciudad de A Coruña

El Ciudad de A Coruña se lleva el derbi de Primera en Oleiros (0-3)

Más información

Por su parte, el Zalaeta dio comienzo al 2026 con una victoria cómoda a domicilio en la pista del Extremadura Arroyo. Las coruñesas se impusieron por un contundente 0-3, a pesar de que los marcadores de cada set no fueron precisamente abultados. Alba Quirós fue la jugadora más destacada del encuentro con 22 puntos conseguidos. Su compañera Andrea Rivas firmó trece. Con este triunfo, el Zalaeta suma 22 puntos y se vuelve a acercar a la cuarta plaza, que ocupa el Torrelavega con 26. l

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vera defiende a Ana González en el encuentro entre Badalona Women y Deportivo

La crónica | El bloqueo a domicilio continúa en Badalona (1-0)
Bea Arrizado
Una acción del Dominicos 0-1 Manlleu

El Manlleu sofoca el sueño del Dominicos
Raúl Ameneiro
Mate de Felipe dos Anjos en el Obradoiro-Lucentum Alicante

El Obradoiro mantiene la distancia respecto al Leyma Coruña
Chaly Novo
Mate de Abdou Thiam en el derbi con el Obradoiro, la única derrota del Básquet Coruña en la primera vuelta

La historia dice que el Leyma Coruña debe ascender
Chaly Novo