El Ciudad de A Coruña vuelve a ganar y amplía su ventaja en el liderato

Una acción del Ciudad de A Coruña - Emevé B

El Rehermann Ciudad de A Coruña no cede y se llevó ayer en el Barrio de las Flores el derbi gallego contra el filial del Emevé lucense por 3-1, un resultado que le permite seguir una semana más al frente de la Primera Nacional femenina. Además, la derrota de su rival más directo, el Sestao, en Oviedo, da al equipo de Charly Suárez una ventaja de cuatro puntos sobre las vascas. Dos resultados que colocan al Ciudad de A Coruña un paso más cerca del sueño del ascenso.

Por su parte, el Zalaeta dio comienzo al 2026 con una victoria cómoda a domicilio en la pista del Extremadura Arroyo. Las coruñesas se impusieron por un contundente 0-3, a pesar de que los marcadores de cada set no fueron precisamente abultados. Alba Quirós fue la jugadora más destacada del encuentro con 22 puntos conseguidos. Su compañera Andrea Rivas firmó trece. Con este triunfo, el Zalaeta suma 22 puntos y se vuelve a acercar a la cuarta plaza, que ocupa el Torrelavega con 26. l