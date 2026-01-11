El Ciudad de A Coruña se lleva el derbi de Primera en Oleiros (0-3)

Jugada del partido disputado en el pabellón Valle Inclán entre el Oleiros y el Ciudad de A Coruña Germán Barreiros

El Ciudad de A Coruña se llevó el derbi provincial disputado en el pabellón Valle Inclán, donde se impuso por 0-3 al Oleiros. La diferencia en la clasificación que separaba a ambas se reflejó finalmente en el marcador. Las coruñesas se mantienen líderes de la Primera División femenina mientras que las oleirenses son terceras por la cola, pero fuera de la zona de peligro.

Pese a la claridad de la victoria, las locales plantaron cara y vendieron cara su derrota. El primer set fue igualado, incluso hasta el 22-22, que fue donde las visitantes dieron un pequeño acelerón para llevárselo por 23-25. El segundo siguió un guión similar, incluso con el Oleiros teniendo alguna ventaja en el marcador, aunque cuando el Ciudad de A Coruña consiguió la suya, ya no la abandonó hasta el final para el 22-25. Con dos sets en contra, las oleirenses no pudieron mantener el ritmo y las coruñesas dominaron por 19-25 para llevarse el triunfo.

A continuación se disputó el partido del equipo masculino del Oleiros, también de Primera División, que se impuso por 3-1 al Jatorkide vasco, un rival directo al que adelantó en la clasificación para intentar no perder comba del grupo de cabeza.