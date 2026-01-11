Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Voleibol

El Ciudad de A Coruña se lleva el derbi de Primera en Oleiros (0-3)

Se impuso por 0-3 para defender el liderato

María Varela
María Varela
11/01/2026 12:18
Jugada del partido disputado en el pabellón Valle Inclán entre el Oleiros y el Ciudad de A Coruña
Jugada del partido disputado en el pabellón Valle Inclán entre el Oleiros y el Ciudad de A Coruña
Germán Barreiros
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Ciudad de A Coruña se llevó el derbi provincial disputado en el pabellón Valle Inclán, donde se impuso por 0-3 al Oleiros. La diferencia en la clasificación que separaba a ambas se reflejó finalmente en el marcador. Las coruñesas se mantienen líderes de la Primera División femenina mientras que las oleirenses son terceras por la cola, pero fuera de la zona de peligro.

Pese a la claridad de la victoria, las locales plantaron cara y vendieron cara su derrota. El primer set fue igualado, incluso hasta el 22-22, que fue donde las visitantes dieron un pequeño acelerón para llevárselo por 23-25. El segundo siguió un guión similar, incluso con el Oleiros teniendo alguna ventaja en el marcador, aunque cuando el Ciudad de A Coruña consiguió la suya, ya no la abandonó hasta el final para el 22-25. Con dos sets en contra, las oleirenses no pudieron mantener el ritmo y las coruñesas dominaron por 19-25 para llevarse el triunfo.

A continuación se disputó el partido del equipo masculino del Oleiros, también de Primera División, que se impuso por 3-1 al Jatorkide vasco, un rival directo al que adelantó en la clasificación para intentar no perder comba del grupo de cabeza.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Carles Marco en una imagen de archivo

Carles Marco: "Hay días que lo hace bien uno y días que lo hace bien otro, y esto es ser un equipo"
Chaly Novo
Las jugadoras del Marineda celebran su victoria en la pista del Raspeig

Marineda se da un festín en Raspeig (0-12) y Candamio desatasca al Dominicos ante el Jolaseta (1-3)
María Varela
Pape, delantero del Montañeros, puso el momentáneo tanto del empate

El Montañeros cede ante el Boiro cuando mejor estaba (1-2)
Santi Mendoza
Imagen del fuera de juego de Quagliata en el Las Palmas-Deportivo

Tan cerca y tan lejos: el milimétrico fuera de juego de Quagliata que evitó el triunfo del Deportivo en Las Palmas
Esther Durán