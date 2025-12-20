Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Voleibol

El Zalaeta sofoca el intento de rebelión del Covadonga

Las coruñesas reaccionaron al dominio visitante, sobre todo en un segundo set en el que fueron 4-12 abajo, para ganar por 3-0

María Varela
María Varela
20/12/2025 20:27
Carla Herrera remata en la red en el partido entre el Zalaeta y el Covadonga
Carla Herrera remata en la red en el partido entre el Zalaeta y el Covadonga
Javier Alborés
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Zalaeta se va al parón por las vacaciones de Navidad con una sonrisa después de ganar por 3-0 al Covadonga en un partido en el Barrio de las Flores en el que el resultado fue engañoso, porque las asturianas dominaron el marcador en los tres sets disputados. La reacción local, sin embargo, llegó en todos ellos, lo que permitió al equipo coruñés sumar la sexta victoria del curso.

Patri Santos, capitana del Zalaeta, en la redacción de DXT Campeón con el cuadro con la primera portada del periódico

Una vida en paralelo al DXT Campeón

Más información

Las de Jorge Barrero estaban en un momento irregular de juego y querían aprovechar la visita del penúltimo clasificado. Pero el Covadonga dio muestras de reacción e igualó fuerzas en un primer parcial en el que el acierto de Carla Herrero fue fundamental para el 26-24 final.

El segundo se puso cuesta arriba por un 4-12 de salida. La salida de Clara Barrios y Tania Alvite fue un revulsivo a la par que la aparición anotadora de Alba Quirós, cuyo brazo entró en calor para darle la vuelta al marcador hasta el 25-20. El golpe fue duro para las asturianas y el Zalaeta ya dominó el tercer set con comidad. El Covadonga reaccionó al final, pero ya sin opciones de inquietar a un equipo lanzado a por el triunfo. 

Zalaeta 3 - 0 Covadonga

Zalaeta: Patri Santos, Carla Herrero (7), Inés Rivas (7), Alba Quirós (16), María Forteza (9) y Andrea Rivas (7). Líbero: Noa Sánchez. También jugaron Jimena Gandoy, Clara Barrios (3), Tanial Alvite (4) y Claudia Díaz. 

Covadonga: Marina Rubiera (5), Ariana Morán (2), Sara García (17), Claudia Cudeiro (3), Cristina Cudeiro (7) y Elena Sommer (11). Líbero: Noelia Secades. También jugaron Ainhoa Prieto (1), Alicia Alonso y Lucía Toimil (2). 

Parciales por set: 26-24, 25-20 y 25-22. 

Árbitro: Francisco Barallo.

​Incidencias: Partido de la duodécima jornada de la Superliga 2 femenina disputado en el Barrio de las Flores.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Diego Martínez, en el partido contra el Puerto Sagunto

El OAR vuelve a perder tras un esfuerzo insuficiente frente al Puerto Sagunto (24-25)
María Varela
Meli, centrocampista del Bergantiños, durante una acción del partido

El Bergantiños derrota al colista y termina el año en playoff (1-0)
Santi Mendoza
Carles Marco en una imagen de archivo

Carles Marco: "El nivel de concentración por momentos no ha sido adecuado"
Raúl Ameneiro
Paul Jorgensen, máximo anotador del Leyma en Cartagena, antes de lanzar un tiro libre

El 1x1 del Leyma Coruña en Cartagena
Chaly Novo