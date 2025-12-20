El Zalaeta sofoca el intento de rebelión del Covadonga

Carla Herrera remata en la red en el partido entre el Zalaeta y el Covadonga Javier Alborés

El Zalaeta se va al parón por las vacaciones de Navidad con una sonrisa después de ganar por 3-0 al Covadonga en un partido en el Barrio de las Flores en el que el resultado fue engañoso, porque las asturianas dominaron el marcador en los tres sets disputados. La reacción local, sin embargo, llegó en todos ellos, lo que permitió al equipo coruñés sumar la sexta victoria del curso.

Las de Jorge Barrero estaban en un momento irregular de juego y querían aprovechar la visita del penúltimo clasificado. Pero el Covadonga dio muestras de reacción e igualó fuerzas en un primer parcial en el que el acierto de Carla Herrero fue fundamental para el 26-24 final.

El segundo se puso cuesta arriba por un 4-12 de salida. La salida de Clara Barrios y Tania Alvite fue un revulsivo a la par que la aparición anotadora de Alba Quirós, cuyo brazo entró en calor para darle la vuelta al marcador hasta el 25-20. El golpe fue duro para las asturianas y el Zalaeta ya dominó el tercer set con comidad. El Covadonga reaccionó al final, pero ya sin opciones de inquietar a un equipo lanzado a por el triunfo.