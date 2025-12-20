El Zalaeta sofoca el intento de rebelión del Covadonga
Las coruñesas reaccionaron al dominio visitante, sobre todo en un segundo set en el que fueron 4-12 abajo, para ganar por 3-0
El Zalaeta se va al parón por las vacaciones de Navidad con una sonrisa después de ganar por 3-0 al Covadonga en un partido en el Barrio de las Flores en el que el resultado fue engañoso, porque las asturianas dominaron el marcador en los tres sets disputados. La reacción local, sin embargo, llegó en todos ellos, lo que permitió al equipo coruñés sumar la sexta victoria del curso.
Las de Jorge Barrero estaban en un momento irregular de juego y querían aprovechar la visita del penúltimo clasificado. Pero el Covadonga dio muestras de reacción e igualó fuerzas en un primer parcial en el que el acierto de Carla Herrero fue fundamental para el 26-24 final.
El segundo se puso cuesta arriba por un 4-12 de salida. La salida de Clara Barrios y Tania Alvite fue un revulsivo a la par que la aparición anotadora de Alba Quirós, cuyo brazo entró en calor para darle la vuelta al marcador hasta el 25-20. El golpe fue duro para las asturianas y el Zalaeta ya dominó el tercer set con comidad. El Covadonga reaccionó al final, pero ya sin opciones de inquietar a un equipo lanzado a por el triunfo.
Zalaeta 3 - 0 Covadonga
Zalaeta: Patri Santos, Carla Herrero (7), Inés Rivas (7), Alba Quirós (16), María Forteza (9) y Andrea Rivas (7). Líbero: Noa Sánchez. También jugaron Jimena Gandoy, Clara Barrios (3), Tanial Alvite (4) y Claudia Díaz.
Covadonga: Marina Rubiera (5), Ariana Morán (2), Sara García (17), Claudia Cudeiro (3), Cristina Cudeiro (7) y Elena Sommer (11). Líbero: Noelia Secades. También jugaron Ainhoa Prieto (1), Alicia Alonso y Lucía Toimil (2).
Parciales por set: 26-24, 25-20 y 25-22.
Árbitro: Francisco Barallo.
Incidencias: Partido de la duodécima jornada de la Superliga 2 femenina disputado en el Barrio de las Flores.