Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Voleibol

El Zalaeta abre la segunda vuelta contra el Covadonga

El equipo coruñés quiere redimirse de la derrota de la semana pasada ante el penúltimo clasificado del grupo

María Varela
María Varela
19/12/2025 23:41
Alba Quirós, en el partido contra el Torrelavega
Alba Quirós, en el partido contra el Torrelavega
Patricia G. Fraga
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Zalaeta termina 2025 empezando la segunda vuelta. Paradojas del calendario. Pero al equipo coruñés le viene bien el partido para intentar irse a las vacaciones navideñas con buen sabor de boca después de una racha irregular de resultados, como la derrota de la semana pasada en casa contra el Torrelavega. Ahora visita el Barrio de las Flores el Covadonga (17.30 horas) al que las del instituto ya ganaron hace unos meses en el arranque de la competición.

El equipo de Jorge Barrero cerró la primera vuelta en la quinta posición con 13 puntos, adelantado en el último momento por el Torrelavega (14) precisamente tras caer en ese duelo directo entre ambos. Ocupan, con el Madrid Chamberí (13) la zona media de la clasificación del grupo A de la Superliga 2, lejos del grupo de cabeza donde luchan Santa Cruz Cuesta Piedra (24), Leganés (21) y Torrejón), peor también con cierto margen sobre las que vienen por detrás, como el Arona (9), que es séptimo.

Patri Santos, capitana del Zalaeta, en la redacción de DXT Campeón con el cuadro con la primera portada del periódico

Una vida en paralelo al DXT Campeón

Más información

Más abajo está el Covadonga, segundo por la cola con solo 5 puntos y un partido ganado en las primeras once jornadas. El Zalaeta quiere aprovechar la supuesta debilidad de su rival para olvidar el partido de la semana pasada y sumar una victoria que le haga llegar con una sonrisa al descanso por las vacaciones de Navidad.

En un año de transición, en el que perdió a algunas de sus referentes, la plantilla colegial está rindiendo por encima de las expectativas con una base de jugadoras veteranas y otras jóvenes que están dando el salto y cada vez con más peso en categoría nacional. 

El Ciudad de A Coruña, a un paso de ser campeón de invierno

Último partido del año y de la primera vuelta para un Rehermann Ciudad de A Coruña que aspira al título de campeón de invierno del grupo A de Primera División. El conjunto dirigido por Juan Carlos Suárez llega líder con un punto de ventaja sobre el Sestao y visita al Conforgal Xuvenil Teis (19.15 horas) para intentar cerrar el primer objetivo del curso y además acabar con buen pie el 2025. 

Las coruñesas solo han perdido un partido en lo que va de temporada y fue precisamente contra el Sestao y en el desempate. La semana pasada se impusieron con claridad al Uniovi por 3-0. Las viguesas, que son quintas, ganaron seis de sus partidos (dos en el quinto set) y perdieron cuatro, incluido el de la última jornada contra el Aule (3-0). 

El Oleiros, segundo por la cola, recibe por su parte al Aule (Valle Inclán, 16.30 horas) en un duelo directo de la parte baja de la clasificación. A continuación, el equipo masculino de Primera División se enfrentará al Río Duero Soria (19.00 horas). 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Gabriel Navarro, en el partido contra el Sinfín

El OAR escala a la cima de su montaña
María Varela
Vitor Benite, uno de los líderes del Fuenlabrada, en el partido contra el Obradoiro

Duelo de necesidades opuestas entre el Fuenlabrada y el Palencia
Chaly Novo
Acción de Paul Jorgensen en el partido contra el Fuenlabrada

La previa | Los extremos se tocan en Cartagena
Chaly Novo
Sendón, a la derecha, junto al inolvidable aficionado blanquiazul de A Costa da Morte Jesús Formoso

A MIÑA VIDA EN BRANQUIAZUL | Juanjo Sendón: "O fútbol moderno é infumable, eu prefiro o Dépor e toda a súa xente"
Armando Palleiro