El Zalaeta abre la segunda vuelta contra el Covadonga

Alba Quirós, en el partido contra el Torrelavega Patricia G. Fraga

El Zalaeta termina 2025 empezando la segunda vuelta. Paradojas del calendario. Pero al equipo coruñés le viene bien el partido para intentar irse a las vacaciones navideñas con buen sabor de boca después de una racha irregular de resultados, como la derrota de la semana pasada en casa contra el Torrelavega. Ahora visita el Barrio de las Flores el Covadonga (17.30 horas) al que las del instituto ya ganaron hace unos meses en el arranque de la competición.

El equipo de Jorge Barrero cerró la primera vuelta en la quinta posición con 13 puntos, adelantado en el último momento por el Torrelavega (14) precisamente tras caer en ese duelo directo entre ambos. Ocupan, con el Madrid Chamberí (13) la zona media de la clasificación del grupo A de la Superliga 2, lejos del grupo de cabeza donde luchan Santa Cruz Cuesta Piedra (24), Leganés (21) y Torrejón), peor también con cierto margen sobre las que vienen por detrás, como el Arona (9), que es séptimo.

Una vida en paralelo al DXT Campeón Más información

Más abajo está el Covadonga, segundo por la cola con solo 5 puntos y un partido ganado en las primeras once jornadas. El Zalaeta quiere aprovechar la supuesta debilidad de su rival para olvidar el partido de la semana pasada y sumar una victoria que le haga llegar con una sonrisa al descanso por las vacaciones de Navidad.

En un año de transición, en el que perdió a algunas de sus referentes, la plantilla colegial está rindiendo por encima de las expectativas con una base de jugadoras veteranas y otras jóvenes que están dando el salto y cada vez con más peso en categoría nacional.

El Ciudad de A Coruña, a un paso de ser campeón de invierno

Último partido del año y de la primera vuelta para un Rehermann Ciudad de A Coruña que aspira al título de campeón de invierno del grupo A de Primera División. El conjunto dirigido por Juan Carlos Suárez llega líder con un punto de ventaja sobre el Sestao y visita al Conforgal Xuvenil Teis (19.15 horas) para intentar cerrar el primer objetivo del curso y además acabar con buen pie el 2025.

Las coruñesas solo han perdido un partido en lo que va de temporada y fue precisamente contra el Sestao y en el desempate. La semana pasada se impusieron con claridad al Uniovi por 3-0. Las viguesas, que son quintas, ganaron seis de sus partidos (dos en el quinto set) y perdieron cuatro, incluido el de la última jornada contra el Aule (3-0).

El Oleiros, segundo por la cola, recibe por su parte al Aule (Valle Inclán, 16.30 horas) en un duelo directo de la parte baja de la clasificación. A continuación, el equipo masculino de Primera División se enfrentará al Río Duero Soria (19.00 horas).