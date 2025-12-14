Séptima victoria consecutiva para el Ciudad de A Coruña

Una acción del partido entre Ciudad de A Coruña y Uniovi Carlota Blanco

Continúa intratable el Rehermann Ciudad de A Coruña en Grupo A de Primera Nacional de voleibol. El equipo entrenado por Charly Suárez ha vuelto del parón igual que se marchó al mismo: ganando de manera contundente.

CV Ciudad de A Coruña, un proyecto de ambición y base Más información

Tras descansar la semana pasada, el Ciudad de A Coruña recibía en el Barrio de las Flores este domingo al Uniovi, equipo de mitad de la tabla que contaba con doce puntos en su casillero. Sin embargo, las coruñesas no dieron opción a que sus oponentes pudieran sacar algo positivo de su feudo, donde permanecen imbatidas esta temporada. 25-17, 25-22 y 25-18 para un 3-0 global que mantiene al equipo en lo más alto de la tabla clasificatoria.

El Ciudad de A Coruña tan solo se ha dejado puntos en una ocasión en lo que va de temporada. Fue en la jornada 3, cuando cayó en el quinto set con el Sestao, su principal perseguidor en estos momentos. Desde entonces, las herculinas cuentan sus partidos por victorias y ya acumulan siete de manera consecutiva. El sábado visitan al Xuvenil de Teis (19.15 horas) para tratar de cerrar el año con un nuevo triunfo.