El Zalaeta choca contra la muralla del Torrelavega (0-3)

Remate de María Forteza Patricia G. Fraga

Dura y clara derrota del Zalaeta contra el Torrelavega, que asaltó el Barrio de las Flores para llevarse el triunfo por 0-3. Las coruñesas, ya alejadas del trío de cabeza, se alejan ahora también del cuarto clasificado, el equipo cántabro, que superó en todas las facetas al dirigido por Jorge Barrero, con más errores, que no pudo dar continuidad a las buenas acciones por sus problemas en la recepción y por momentos, falta de concentración que regalaron puntos al rival.

El primer set se inclinó por 20-25 para las visitantes y el segundo fue todavía más claro, 16-25. En el tercero, cuando estas se escapaban, Barrero pidió tiempo y se vieron atisbos de reacción. Empatadas hasta el final, Torrelavega lo decantó a su favor por 24-26.

En Primera División, doble derrota del Oleiros en su visita al Oviedo. El conjunto masculino, en un duelo entre el tercer y cuarto clasificado, cedió claramente por 3-0 mientras que el femenino arañó un punto al enviar el encuentro al desempate, aunque sin poder llevarse la victoria en él (3-2). l