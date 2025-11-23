El Ciudad de A Coruña es más líder tras ganar a Los Campos

Las jugadoras del Ciudad de A Coruña celebran sobre la pista del Barrio de las Flores Carlota Blanco

Una semana más, el Rehermann Ciudad de A Coruña continúa liderando el Grupo A de Primera Nacional. El equipo herculino tenía una empresa complicada este domingo en el Barrio de las Flores, donde recibió a un rival directo como era Los Campos. Apenas un punto separaba a ambos conjuntos en la tabla clasificatoria antes del choque, por lo que las asturianas llegaron a A Coruña dispuestas a tratar de asaltar la primera plaza.

El Zalaeta no puede con un Torrejón muy sólido Más información

El set inaugural del partido no pudo estar más igualado. Se notó que se estaban enfrentando dos equipos de primer nivel de la categoría, ya que 25 puntos no fueron suficientes para decidir el ganador. Finalmente, el primer parcial terminó cayendo del lado coruñés por un ajustado 29-27.

El juego de las locales en el segundo y tercer set estuvo basado en una gran recepción y una buena selección de juego. Esto hizo que ambos parciales estuvieran reñidos, pero a la vez controlados por un Ciudad de A Coruña que se los llevó por 25-16 y 25-18 para cerrar el partido 3-0.

Este triunfo mantiene al Rehermann Ciudad de A Coruña como líder en solitario de su grupo con 22 puntos en ocho jornadas y tan solo una derrota (con la que obtuvieron un punto al caer en el quinto set). Los Campos se aleja hasta los cuatro puntos de distancia por debajo después de este resultado y el perseguidor inmediato de las herculinas sigue siendo el Sestao. Las vascas cuentan con 21 puntos en su casillero, uno menos que el antiguo Calasancias. Este fin de semana se impusieron en su casa por 3-1 al Xuvenil de Teis, a pesar de que las gallegas fueron capaces de llevarse el primer parcial por 23-25.

La próxima semana, el Ciudad de A Coruña visitará al filial del Santa Cruz Cuesta Piedra tinerfeño, que ocupa la séptima plaza de la clasificación con doce puntos.