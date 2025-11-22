El Zalaeta no puede con un Torrejón muy sólido

Una acción del encuentro entre Zalaeta y Torrejón Patricia G. Fraga

No pudo el Zalaeta conseguir su tercera victoria consecutiva en casa. Tras vencer hace dos semanas a Arona y VP Madrid y descansar el pasado fin de semana, el equipo entrenado por Jorge Barrero no pudo con un sólido Torrejón, que se impuso por 0-3.

Una escapada a Italia, un torneo ganado y un regreso complicado Más información

Las coruñesas empezaron bien el partido, yendo por delante durante el primer tramo hasta llegar a ponerse 10-7 arriba. Un parcial de 5-9 forzó el tiempo muerto local, pero Torrejón ya había metido la directa y se terminó llevando el set inaugural por 16-25 con ocho puntos de manera consecutiva para cerrarlo, cuatro de ellos de saque directo.

El parcial en blanco de las madrileñas se amplió en el inicio del segundo set hasta el 0-14. Con ese mal inicio, el Zalaeta no fue capaz de reaccionar y volvió a ceder con el mismo resultado: 16-25. El tercer set comenzó igualado, pero Torrejón se volvió a distanciar desde el 12-13 y se terminó llevando la victoria tras un 15-25 en el parcial. El Zalaeta se mantiene en la quinta posición y la próxima semana visitará al Voleyourense en el derbi gallego de Superliga 2.

Mejor suerte tuvo en la tarde de este sábado el CV Oleiros, con victorias para sus dos equipos de categoría sénior. El femenino ganó un duelo clave ante Ekialde por 0-3. Una victoria que les permite coger aire con respecto a los últimos puestos de la tabla clasificatoria. Por su parte, el equipo masculino se reencontró con el triunfo gracias a un 1-3 en la pista del Universidad Burgos y se sitúa en cuarta plaza con quince puntos en su haber.