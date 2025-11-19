Una escapada a Italia, un torneo ganado y un regreso complicado

Tania Alvite, Clara Barrios, Patri Santos y Andrea Rivas en el Unipol Forum Cedida

Tras disputar dos partidos en un fin de semana los días 8 y 9 de noviembre, el CV Zalaeta pudo descansar este fin de semana. Una circunstancia que cuatro de sus jugadoras aprovecharon para hacer una escapada a Italia. Patri Santos, Clara Barrios, Andrea Rivas y Tania Alvite pusieron rumbo a Milán para pasar un fin de semana diferente, pero sin alejarse demasiado del voleibol.

Las cuatro compañeras acabaron en el Unipol Forum viendo un partido de Serie A femenina entre el Numia Vero Volley Milano y el Igor Gorgonzola Novara que acabó con victoria visitante por 2-3. “Fue genial porque fueron al quinto set, un partido largo y con las aficiones entregadas. Fue una pasada ver que el vóley se vive de esa manera en Italia, que no se vive en ningún otro sitio como allí. Además, muchas de las jugadoras que estaban allí pertenecen a la selección italiana que viene de ser campeona del Mundo. Nos salió redondo la verdad”.

Durante su tarde en el pabellón aprovecharon para disputar un torneo de ‘bagherone pong’, un deporte que se juega con una mesa de ping-pong y un balón similar al de voleibol, pero sin poder rematar, solo golpear de dedos y de brazos. La representación del Zalaeta (con las camisetas del club enfundadas) terminó haciéndose con el torneo, que tuvo como premio bajar a la pista a conocer a varias jugadoras.

"Al final pudieron bajar dos de mis compañeras, hablar con algunas de las jugadoras y hacerse fotos. Es acercar un poco al público a los equipos. Fuimos un poco la sensación porque éramos las españolas y fuimos con las camisetas del Zalaeta, entonces llamábamos la atención y la gente nos preguntaba que qué hacíamos allí", afirma Patri.

La vuelta del viaje fue algo más accidentada, ya que su vuelo de regreso a A Coruña tuvo que ser desviado a Vigo. Tras varias horas paradas en la ciudad olívica, el avión volvió a despegar para poner rumbo a casa en un trayecto de apenas 20 minutos.

“Parecía que llegábamos antes de tiempo y, sobre las 09.15 horas, ya veíamos la Torre de Hércules, pero cuando íbamos a aterrizar el avión subió de golpe. Nos habló el piloto diciendo que haríamos otro intento pero que había muy baja visibilidad, por lo que ni volvimos a bajar. Fuimos a Vigo a esperar que las condiciones mejorasen”, relata. “No llegamos ni a coger altura, fue un vuelo de 15 minutos, 20 como mucho”, concluye.

Las cuatro jugadoras en el aeropuerto Cedida

La temporada

El Zalaeta ha empezado muy bien la temporada 2025-26. El equipo coruñés tuvo muchos problemas durante el pasado verano para confeccionar su plantilla de cara al nuevo curso, pero los resultados hasta el momento están siendo notables. Las herculinas cuentan con trece puntos en su casillero, empatadas por la cuarta plaza con el Torrelavega. Han ganado cuatro partidos, perdido dos y sumado en otro que se les escapó en el quinto set.

"La temporada va mejor de lo que nos esperábamos en verano. Estamos bastante cerca de las terceras y justo este fin de semana jugamos contra ellas (Torrejón). Nuestra idea es, por lo menos, puntuar, y si podemos llevarnos la victoria para acercarnos a los puestos de arriba, genial. Estamos bastante contentas porque el grupo de este año está funcionando. En verano parecía que iba a ser el apocalipsis, pero creo que lo estamos defendiendo bastante bien," explica Patri Santos.

"Seguimos las cuatro de toda la vida del Zalaeta y eso, quieras que no, se nota. Nos conocemos mucho y en partidos contra equipos más jóvenes la experiencia te ayuda mucho. Tanto la experiencia en la liga como la experiencia de conocernos entre nosotras, de conocer al resto de rivales, creo que están penando en contra del resto de equipos a la hora de cerrar partidos", añade la jugadora del Zalaeta.

Campaña de la Xunta

Representantes del Zalaeta y la Xunta en la presentación del partido Xunta de Galicia

El partido de este sábado del CV Zalaeta, que medirá a las coruñesas al Torrejón, estará enmarcado dentro de la Campaña de Promoción e Sensibilización do Deporte Feminino Galego 2025 de la Xunta de Galicia.

Como parte de esta iniciativa, el encuentro estará dedicado a dar visibilidad al rechazo de la violencia de género en el ámbito deportivo, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En total, esta campaña apoya con 250.000 euros a 23 clubes gallegos, de los cuales cuatro son de A Coruña ciudad. Zalaeta, CRAT, CH Coruña y Deportivo Femenino recibirán más de 40.000 euros de la Xunta de Galicia como parte de esta iniciativa.