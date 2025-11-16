El Ciudad de A Coruña continúa en lo más alto

La plantilla del Ciudad de A Coruña celebra el triunfo en Getxo Cedida

Salida complicada la que tenía el Rehermann Ciudad de A Coruña este fin de semana. El equipo herculino visitaba la pista del Getxo, conjunto de la zona alta del que les separaban cuatro puntos antes del encuentro.

La contienda estuvo igualada desde el principio, teniendo que llegar hasta los 28 puntos para que el Ciudad de A Coruña pudiera llevarse el set inicial. El segundo parcial también fue apretado, con un 22-25 favorable a las coruñesas. Ese resultado se repitió, pero a la inversa, en el tercero.

El conato de remontada del Getxo se quedó ahí, ya que el Cuidad de A Coruña no dio opción a sus rivales en el cuarto set y sentenció el encuentro con un contundente 16-25 para mantenerse líderes. Las coruñesas suman 19 puntos, uno más que sus principales perseguidoras: Sestao y Los Campos. La próxima semana reciben precisamente a Los Campos en el polideportivo del Barrio de las Flores. Será el domingo 23 a las 12.00 horas.

Por su parte, el CV Oleiros no tuvo un buen fin de semana. El equipo femenino cayó en casa por cero sets a tres contra el filial del Emevé y es noveno con cuatro puntos en su casillero. Por su parte el conjunto masculino perdió 1-3 ante el Sporting Soria y cae hasta la sexta plaza de la tabla clasificatoria, aunque igualado a doce puntos con Arona y Palencia, cuarto y quinto, respectivamente.