El Ciudad de A Coruña se une a la tendencia de liderar

Imagen de archivo de un partido del Ciudad de A Coruña Cedida

La victoria del pasado fin de semana en la pista del Aule leonés, por un contundente 0-3 (25-27, 20-25 y 20-25), catapultó al Ciudad de A Coruña al liderato de la Primera División Femenina, sumándose así a la tendencia de esta temporada en el deporte coruñés, ya que han ocupado u ocupan el primer puesto en sus respectivas competiciones el Leyma Básquet Coruña, el Maristas, el Liceo, el OAR y el Dépor.

El conjunto del colegio Calasancias manda con 16 puntos, uno más que el Sestao y el Sporting CV Soria. Este último, que ocupaba el liderato antes del inicio de la sexta jornada, perdió, contra todo pronóstico, en la pista del CV Oviedo, equipo que navega por la zona media tirando a baja de la clasificación.

No falló, sin embargo, la escuadra vasca, que venció por 3-0 (25-13, 25-23 y 25-22) a otro de los candidatos a meterse en la fase de ascenso, el Santa Cruz Cuesta Piedra tienerfeño.

Si lo hizo su vecino el Getxo Etorki, que será el siguiente rival del Ciudad de A Coruña. Un equipo con aspiraciones de ascenso a la Superliga Femenina 2 al que el Calasancias se enfrentará a partir de las 11.30 de este domingo, pero que el pasado sábado cayó por 3-1 (23-25, 25-23, 27-25 y 25-21) ante un CV Oleiros que así estrenó su casillero de éxitos.

Un exigente examen para el conjunto herculino, ahora mismo uno de los tres de la ciudad que ocupan el puesto más privilegiado de la tabla clasificatoria de una liga nacional, junto con el Básquet Coruña, invicto después de las siete primeras jornadas de Primera FEB, y el Maristas, que con un balance de 5-1 manda en el grupo B de la Liga Femenina 2, aunque en su caso igualado con tres equipos: el Ibaizabal vizcaino, el UE Mataró y el ADBA avilesino.