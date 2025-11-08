Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Voleibol

El Zalaeta supera al Arona por 3-1 para volver a ganar después de tres derrotas seguidas

Este domingo vuelve al Barrio de las Flores, donde recibe al VP Madrid (12.00 horas)

María Varela
María Varela
08/11/2025 23:00
Remate de una jugadora del Zalaeta contra el Arona
Remate de una jugadora del Zalaeta contra el Arona
Carlota Blanco

Al calor del Barrio de las Flores el Zalaeta volvió a ganar después de tres derrotas seguidas. Las coruñesas superaron al Arona por 3-1 y se preparan para el doblete, ya que este domingo volverán a jugar, de nuevo en su feudo, contra el VP Madrid (12.00 horas).

Jugadoras y cuerpo técnico del Zalaeta posan con sus medallas de subcampeonas de la Copa Galicia 2025

Zalaeta | Listas para una nueva batalla en Superliga 2

Más información

El conjunto dirigido por Jorge Barrero decantó de su lado un primer set muy igualado (25-22), con menos resistencia en contra en el segundo (25-15). Tuvo un bajón en el tercero, que fue para las canarias con claridad (11-25). Y eso hizo que el partido volviera a nivelarse, lo que derivó en un intenso cuarto set (26-24).

Inés Rivas, con 17 puntos, fue la más destacada en el apartado ofensivo por parte local, secundada por María Forteza-Rey (13) y Alba Quirós (12), mientras que por las visitantes destacó Marleen Van Iersel (18).

Pleno en Primera

Gran jornada para los equipos coruñeses en Primera Nacional con un pleno de tres triunfos. En la femenina el Calasancias se impuso con claridad en su visita al Aule (03) mientras que el Oleiros logró su primera victoria del curso frente al Getxo (3-1). En la masculina, el Oleiros ganó, aunque dejó escapar un puntos al necesitar el desempate ante el Haris (3-2). 

Te puede interesar

Acción de Dino Radoncic en el partido contra el Fuenlabrada

La previa | El Estudiantes amenaza al invicto Leyma Básquet Coruña
Chaly Novo
Zakaria Eddahchouri, rematando a gol el 3-0 del Deportivo ante la Cultural

Eddahchouri responde a la soledad con números que valen oro
Xurxo Gómez
Raúl Melo, extremo del Arteixo, ve como se pierde un balón por línea de fondo

El Arteixo se queda con las ganas ante el Somozas (0-0)
Eder Pereira
Manu Ferreiro, centrocampista del Fabril que regresa a la convocatoria tras varios meses de baja, durante el partido de la temporada pasada ante el Bergantiños

Derbi con sabor a reválida para el Fabril
Santi Mendoza