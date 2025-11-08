El Zalaeta supera al Arona por 3-1 para volver a ganar después de tres derrotas seguidas

Remate de una jugadora del Zalaeta contra el Arona Carlota Blanco

Al calor del Barrio de las Flores el Zalaeta volvió a ganar después de tres derrotas seguidas. Las coruñesas superaron al Arona por 3-1 y se preparan para el doblete, ya que este domingo volverán a jugar, de nuevo en su feudo, contra el VP Madrid (12.00 horas).

El conjunto dirigido por Jorge Barrero decantó de su lado un primer set muy igualado (25-22), con menos resistencia en contra en el segundo (25-15). Tuvo un bajón en el tercero, que fue para las canarias con claridad (11-25). Y eso hizo que el partido volviera a nivelarse, lo que derivó en un intenso cuarto set (26-24).

Inés Rivas, con 17 puntos, fue la más destacada en el apartado ofensivo por parte local, secundada por María Forteza-Rey (13) y Alba Quirós (12), mientras que por las visitantes destacó Marleen Van Iersel (18).

Pleno en Primera

Gran jornada para los equipos coruñeses en Primera Nacional con un pleno de tres triunfos. En la femenina el Calasancias se impuso con claridad en su visita al Aule (03) mientras que el Oleiros logró su primera victoria del curso frente al Getxo (3-1). En la masculina, el Oleiros ganó, aunque dejó escapar un puntos al necesitar el desempate ante el Haris (3-2).