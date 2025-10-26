Una de cal y otra de arena para el Ciudad de A Coruña

Ciudad de A Coruña merakiphoto21

El Rehermann Ciudad de A Coruña de voleibol femenino se desplazó este fin de semana hasta el País Vasco para disputar los partidos correspondientes a las jornadas tres y cuatro de Primera Nacional.

El sábado por la tarde visitaron al Sestao, líder invicto hasta el momento del grupo A. Tras repartirse los cuatro primeros sets de manera alterna, las locales se terminaron llevando el gato al agua en el quinto con un marcador de 15-11 en el parcial definitorio.

Menos de 24 horas más tarde, el domingo por la mañana, el Ciudad de A Coruña se enfrentó al Ekialde, equipo que no había sido capaz de ganar en las tres primeras jornadas. Les fue mejor a las coruñesas en este segundo partido, ya que lograron imponerse por tres a cero (16-25, 21-25 y 19-25).

Con estos resultados, el Ciudad de A Coruña suma diez puntos que les colocan en el tercer puesto, solo superadas por Los Campos y el propio Sestao. El domingo 2 de noviembre recibirán en el Barrio de las Flores al CV Oviedo.