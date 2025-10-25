El Barrio de las Flores deja de ser un fortín para el Zalaeta (0-3)

Dos jugadoras del Zalaeta forman un bloqueo en el partido contra el Leganés Quintana

El efecto Barrio de las Flores no fue suficiente para que el Zalaeta pudiera plantar cara al Leganés. Las coruñesas, habitualmente muy fuertes en su feudo, cedieron claramente por 0-3 un partido que enfrentaba el tercer y al cuarto clasificados del grupo A de la Superliga 2 femenina. La derrota también implica para las de Jorge Barrero que ceden su puesto en el podio de la categoría.

Estas solo tuvieron opciones en el primer set, el más igualado, que se decidió en los puntos finales con un 22-25 que no solo inclinó la balanza del parcial inicial, sino de todo el partido. Porque las locales tardaron en encajar el golpe y el segundo set se les escapó con claridad (16-25) y aunque el tercero volvió a igualarse, cayó también de lado madrileño con cierto margen (19-25).

La máxima anotadora por parte local fue una vez más Alba Quirós, la líder del ataque de las del instituto en lo que va de temporada y que se fue hasta los 12 puntos. Por las visitantes destacaron Alejandra Minguela, con 16, y la venezolana Juliennis Regalado con 13.

El Zalaeta se queda con siete puntos y se ve superado precisamente por un Leganés que con 9 se confirma como uno de los favoritos del grupo. La próxima jornada tampoco se presenta fácil para el equipo coruñés, que le tocará uno de los viajes largos de la temporada, a Canarias, para medirse además al líder invicto Santa Cruz Cuesta Piedra.