El Ciudad de A Coruña se convierte en el rey de Copas

El alevín femenino del club celebra su triunfo CV Ciudad de A Coruña

El Ciudad de A Coruña tenía este fin de semana cinco finales de Copa Federación por delante y terminó consiguiendo cuatro de los títulos que tenía en juego el club. Tan solo el equipo júnior femenino cayó a manos del Emevé lucense en el quinto set. Todo sea dicho, fue el único que disputó su final a domicilio.

Los dos equipos alevines, tanto el femenino como el masculino, se proclamaron campeones de la Copa Federación. El femenino ganó 3-0 a Narón, mientras que el masculino necesitó llegar al quinto para superar al Emevé.

En categoría cadete femenina, el Ciudad de A Coruña se impuso por tres sets a cero al Korbis de Monforte, equipo que había superado en la ronda previa al Oleiros. Redondeó el sábado el equipo juvenil femenino, que venció también al Korbis en el quinto set.

Fue un fin de semana exitoso para los equipos coruñeses de voleibol, ya que el Liceo La Paz se hizo con el título en categoría infantil femenina rfente al Korbis y el CV Oleiros hizo lo propio en cadete masculino contra Emevé.

Primer equipo

El Rehermann Ciudad de A Coruña, primer equipo del club, disputó este domingo la segunda jornada de la competición de Primera Nacional. Tras llevarse el derbi con el Oleiros en la jornada inaugural, las coruñesas visitaron al filial del Emevé en Lugo, de donde volvieron con otros dos puntos tras ganar por un set a tres. El Ciudad de A Coruña suma seis puntos, al igual que el Sestao y Los Campos, con quienes comparte liderato.