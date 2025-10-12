Contundente victoria de un Zalaeta que se coloca líder

Una acción del partido entre Zalaeta y Extremadura Arroyo Quintana

El Club Voleibol Zalaeta ha empezado la temporada 2025-26 de la mejor manera posible. Las coruñesas ya ganaron a domicilio en la primera jornada de Superliga 2 contra Covadonga y este sábado se estrenaron ante su público con una victoria por 3-0 frente a Extremadura Arroyo.

El primer set empezó igualado hasta el empate a cuarto, momento en el que las coruñesas lograron cinco puntos seguidos que forzaron el tiempo muerto rival. Tras la pausa, el Zalaeta siguió dominando con un nuevo parcial de cinco a uno y se terminó llevando el set por un contundente 25-11.

En el segundo se repetía el guión, con el equipo dirigido por Jorge Barrero abriendo distancia desde los primeros puntos y un parcial de salida de 9-4. Extremadura Arroyo peleó algo más en este set, pero también terminó cediendo por un marcador de 25-16.

En el tercero las visitantes salieron mejor, manteniendo cortas ventajas y llegando a ir 12-16 arriba. Sin embargo, las coruñesas reaccionaron a tiempo y le dieron la vuelta al marcador con un espectacular parcial final de 13-7 para sentenciar así la victoria por tres sets a cero.

El de este sábado es el segundo triunfo de la temporada en dos partidos para un Zalaeta que ocupa la primera plaza del Grupo 1 en Superliga 2. A falta de que se complete la jornada, las coruñesas duermen en el primer puesto de la tabla clasificatoria, compartiendo número de puntos con Torrejón, aunque con un menor número de sets en contra.

La máxima anotadora del encuentro volvió a ser una Alba Quirós que ya recibió el premio a mejor jugadora de la jornada uno en su grupo. En esta ocasión, la jugadora del Zalaeta fue autora de 19 puntos que ayudaron a su equipo a lograr una nueva victoria.

En Primera Nacional, el equipo masculino de Oleiros ganó 3-1 a Chamartín Vergara, mientras que el femenino cayó en casa por 1-3 contra Los Campos.