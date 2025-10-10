Fin de semana de finales para el Ciudad de A Coruña

El sénior femenino del CV Ciudad de A Coruña celebra la victoria de la primera jornada CV Ciudad de A Coruña

El buen momento del Club Voleibol Ciudad de A Coruña se mantiene en este inicio de temporada. Al éxito del primer equipo en su torneo de pretemporada y en la primera jornada de liga se ha sumado la exitosa participación de sus categorías inferiores en la Copa Federación.

Se trata de una competición que se disputa a modo de apertura de la nueva temporada y en la que participan los seis equipos que quedaron mejor clasificados a nivel gallego en cada categoría durante la campaña anterior. Primero se juega una fase previa (ya disputada) con dos grupos y los campeones de ambos se enfrentan entre sí en la gran final por el título.

El Ciudad de A Coruña ha logrado meterse en el encuentro decisivo con hasta cinco equipos de categorías diferentes. El alevín masculino disputará la final contra Emevé de Lugo este sábado a las 11.00 horas; mismo rival que el del júnior femenino, que jugará el domingo a las 16.00 horas; el alevín femenino se enfrentará a Narón el sábado a las 16.00 horas; mientras que el cadete y el juvenil femenino jugarán contra el Korbis de Monforte el sábado a las 19.30 y a las 18.00 horas, respectivamente.

En el caso de la competición de categoría de alevín femenino, el club coruñés buscará revalidar el título que consiguieron en el pasado año. Ese fue el único trofeo que logró levantar el equipo por aquel entonces, una cifra que tratarán de superar, pese a que los equipos de categoría infantil, tanto el masculino como el femenino, se quedaron a las puertas de sus finales.

A favor del Ciudad de A Coruña estará el jugar como local en la mayoría de esos partidos. Salvo la final del júnior femenino, todas las demás se disputarán en el polideportivo del colegio Calasancias, centro que daba nombre al club hasta hace pocos años. El duelo entre Emevé y Ciudad de A Coruña de júnior femenino se jugará, por su parte, en el pabellón municipal de Lugo.

Hasta el momento ya se han disputado dos finales de la Copa Federación de voleibol 2025. En sénior masculino el CV Pontevedra se impuso por 0-3 a Volei Lugo, mientras que el juvenil masculino el Korbis repitió el mismo resultado frente a San Sadurniño.

El resto de encuentros por el título se jugarán este fin de semana, con presencia coruñesa en dos de ellas. El cadete masculino del CV Oleiros se medirá al Emevé lucense el domingo a las 10.00 horas. Por su parte, el infantil femenino del Liceo La Paz jugará la final contra el Korbis este sábado a las 15.30 horas en la pista del colegio coruñés.

Las demás finales las disputarán San Sadurniño y Vigo en infantil masculino, Boiro y Vigo en júnior masculino y Cambados y CV Santiago en sénior femenino.

Primer equipo

El primer equipo del club, el Rehermann Ciudad de A Coruña, se estrenó la semana pasada en la temporada 2025-26 de Primera Nacional. Lo hizo con un derbi en el pabellón del Barrio de las Flores contra el CV Oleiros en el que las coruñesas se impusieron de manera clara por tres sets a cero.

En la segunda jornada, que se disputa este fin de semana, el Ciudad de A Coruña se medirá a otro equipo gallego como es el filial de Emevé. El partido se jugará este domingo en el pabellón municipal de Lugo a partir de las 10.30 horas. Las lucenses vienen de perder su primer partido a domicilio por 3-1 contra el CD Aule.

El objetivo para esta nueva temporada del Rehermann Ciudad de A Coruña en Primera Nacional es claro, a la par que ambicioso: “La competición te pondrá en tu sitio, pero el objetivo es estar lo más arriba posible e intentar pelear, si las circunstancias lo permiten, por el ascenso a Superliga 2”, categoría en la que milita actualmente el Zalaeta. Para poder optar a esas cotas tan altas, deberán quedar entre los dos primeros clasificados de su grupo. Junto a los dos primeros de los otros tres grupos a nivel nacional, se disputará una fase de ascenso en la que subirán de categoría seis de los ocho equipos participantes. “Si logramos clasificarnos entre los dos primeros de nuestro grupo, tenemos muchas posibilidades de ascender”, afirmaba el entrenador del equipo sénior femenino del club, Charly Suárez, en declaraciones a este diario en una publicación reciente.