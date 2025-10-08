Alba Quirós, del Zalaeta, MVP de la primera jornada en Superliga 2

Alba Quirós

Victoria y premio individual para Alba Quirós. Primera jornada redonda para el Zalaeta, que además de imponerse al Covadonga por 1-3 brilló con su jugadora, que se fue hasta los 22 puntos. Esto le sirvió para ser considerada la mejor del grupo A. Marina Gallo, del grupo B y Daniela Baum, del C, formaron el trío del cuadro de honor.

Quirós, además, fue la mejor sacadora de la jornada con hasta diez saques directos, una actuación que completó con dos bloqueos y un 31% de eficacia en el ataque. Marina Gallo de El Rosario, que se fue hasta los 19 puntos, y Daniela Baum, del Algar Surmenor, que sumó 32.

Entre las destacadas de la jornada también aparece la coruñesa Lydia Alonso, del Torrelavega, segunda mejor atacante con 27 puntos y tercera en cuando al número total de puntos con 29.

Este fin de semana el Zalaeta estrenará la temporada en el pabellón del Barrio de las Flores, donde recibirá el sábado a las 19.00 horas al Extremadura Arroyo.