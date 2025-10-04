El Zalaeta se lleva el clásico del norte ante el Covadonga para empezar la Liga con victoria

Alba Quirós, del Zalaeta, remata en el partido de pretemporada contra el Calasancias - Patricia G. Fraga

El Zalaeta se espera una temporada complicada, pero de momento empieza de la mejor de las maneras, con una victoria en un duelo que ya es un clásico en la Superliga 2 como es el que le enfrenta al Covadonga. Las coruñesas se impusieron a domicilio por 1-3 después de dominar los dos primeros sets, relajarse en el tercero y machacar en el cuarto, con una Alba Quirós llevándose casi todo el protagonismo en el ataque colegial con 22 puntos.

El encuentro arrancó con igualdad, aunque con ligero dominio de unas visitantes que cogieron un par de puntos de ventaja en el marcador y los supieron administrar hasta el final del set para llevárselo por 21-25. El segundo fue más claro, 19-25. Y cuando todo parecía que acabaría en una victoria por la vía rápida, las locales sacaron su orgullo para forzar un cuarto parcial en el que ya solo hubo un color, el del Zalaeta, que arrasó con un 14-25 que le dio el set y el partido.

Tres puntos para iniciar la cuenta de una temporada que en la segunda jornada deparará el próximo fin de semana el estreno en el Barrio de las Flores ante el Extremadura Arroyo.