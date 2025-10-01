CV Ciudad de A Coruña, un proyecto de ambición y base

Plantilla y entrenador del Ciudad de A Coruña en el polideportivo del Barrio de las Flores - | Javier Alborés

Hace unos años, el Calasancias de voleibol tomó la decisión de dejar atrás la nomenclatura del colegio y pasar a llamarse CV Ciudad de A Coruña en un intento de abrirse a toda la ciudadanía local. Esta temporada, el primer equipo femenino (Rehermann CV Ciudad de A Coruña) afronta una nueva batalla en Primera Nacional con un proyecto ambicioso, pero cimentado desde la base y la cantera que tanto trabajan en el club.

La primera piedra se puso con el fichaje de un entrenador más que contrastado como Charly Suárez, que decidió regresar al club diez años después tras acumular experiencias lejos de A Coruña. “Es mi primer año aquí después de diez años fuera por España. Aquí lo que buscan es englobar un poco lo que es el vóley coruñés, que no sea un club de colegio”, afirma.

El objetivo para esta nueva temporada es claro a la par que ambicioso: “La competición te pondrá en tu sitio, pero el objetivo es estar lo más arriba posible e intentar pelear, si las circunstancias lo permiten, por el ascenso a Superliga 2”, categoría en la que milita actualmente el Zalaeta. Para poder optar a esas cotas tan altas, deberán quedar entre los dos primeros clasificados de su grupo. Junto a los dos primeros de los otros tres grupos a nivel nacional, se disputará una fase de ascenso en la que subirán de categoría seis de los ocho equipos participantes. “Si logramos clasificarnos entre los dos primeros de nuestro grupo, tenemos muchas posibilidades de ascender”, afirma Charly Suárez.

“Creo que el equipo poco a poco está intentando dar ese paso más y asentarse más en primera. Creo que tenemos un buen equipo para estar de mitad de tabla para arriba y pelear por dar ese salto”, añade. Un equipo que está formado por un total de 16 jugadoras: Sara Fernández y Martina Mesejo como colocadoras; Lucía Gantes, Sofía Quinteros, Naiara Benito, Iria Varela e Ylenia López como receptoras; Laura Konopecka, Lluvia Alcaraz, Marta Díaz y Cristina Piñón como centrales; Rosita Bugiolacchio y Cecilia Pisos como opuestas; y María Lamelas, Candela Fernández y Antía Mato como líberos.

“Tenemos dos jugadoras de fuera, una italiana y una letona. El club lleva ya un par de años con refuerzos extranjeros para dar ese salto de calidad a la plantilla y luego hay mucha gente de la casa que lleva mucho tiempo en el club. Gente joven que también está entrado y que también viene a reforzarnos de otros clubes como Leganés o Liceo”, explica el técnico.

Durante la pretemporada acogieron en el Barrio de las Flores un torneo contra Zalaeta, Emevé y VoleyOurense, del que salieron campeonas. “La pretemporada es muy buena. Las sensaciones son muy buenas, aunque esto acaba de empezar y los equipos aún se están construyendo. Las jugadoras creen en el proyecto y en el discurso que yo les intento transmitir”, explica Charly Suárez.

Su equipo debutará en Primera Nacional este fin de semana y el destino ha sido caprichoso, citándoles con el Oleiros en la primera jornada, este domingo a las 12.15 horas en el Barrio de las Flores. “El sorteo es caprichoso y siempre nos depara estas primeras jornadas. Creo que va a ser un partido muy abierto y veo a mi equipo con ganas ya de que sea domingo”, añade un Charly Suárez que ve como equipos más potentes de su grupo a los canarios.

Pero el CV Ciudad de A Coruña no solo tiene primer equipo, sino que es un club que trabaja muy bien la cantera y cosecha éxitos año tras años en categorías de formación. “Somos un club que estamos a nivel gallego siempre en los primeros puestos de base y que competimos en campeonatos de España”.