Partido del CRAT contra El Salvador Germán Barreiros

El CRAT celebró su segundo triunfo seguido, el cuarto del curso, al imponerse por 3-34 al Universidade de Vigo en el derbi de la jornada en División de Honor B. El equipo coruñés, que ya había ganado en la primera vuelta, se confirma como el primer equipo gallego de rugby masculino y se afianza en la tercera posición de la categoría con siete puntos de ventaja sobre los olívicos y con un partido menos.

Y eso que al conjunto que dirige Sean Smith le tocó remar en contra porque mediado el primer tiempo se vio con un 3-0 con un puntapié de castigo transformado por los locales. El ensayo de Alejandro Montes, transformado por Rodrigo Sánchez, le dio la tranquilidad a los coruñeses, que cerraron el primer tiempo con otro puntapié de castigo de Sánchez para el 3-10 al descanso.

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La segunda parte ya fue de dominio visitante completamente. Después del ensayo de Wilfredo Pupo convertido por Sánchez, la duda era si llegaría el bonus ofensivo. Quedaban veinte minutos y todavía llegarían las anotaciones de Félix Alonso, Ignacio Díaz, transformadas por Sánchez, y un nuevo ensayo de Pupo en el que Díaz se encargó de sumar los dos puntos extra para el 3-38 definitivo.

La competición se toma ahora un descanso hasta el 12 de diciembre, cuando el CRAT recibirá al Oviedo. Y para terminar 2026, recuperará el partido aplazado de la primera jornada frente al Gijón. En el nuevo año ya solo quedarán dos partidos.