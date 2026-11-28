Partido entre el CRAT y El Salvador en Elviña Germán Barreiros

EL CRAT no pudo hacer nada para frenar a El Salvador, que se impuso con contundencia en su visita al campus de Elviña (6-53). Llegaba el coco, un líder intratable de la categoría que demostró todo su potencial ofensivo a la par que su fortaleza en defensa. El equipo coruñés, que sigue con bajas importantes e intentando cubrir huecos en las alineaciones como puede, se vio completamente superado y por lo menos consiguió evitar el cero con dos puntapiés de castigo transformados por Chía Alfaro.

El rival de las coruñesas promediaba cerca de diez ensayos en sus cuatro partidos previos. En A Coruña se quedó con nueve, pero empezó a un ritmo demoledor. De hecho, el CRAT solo aguantó tres minutos y 14 segundos con el 0-0 en el marcador antes de que llegasen los primeros cinco puntos para las visitantes. Chami se mostraba muy superior en todas las facetas de juego. Dominaba las touch, las melés y con un juego muy dinámico a la mano conseguía superioridad para entrar por las alas una y otra vez. Le bastaron 25 minutos para llegar al bonus ofensivo y aún tuvo tiempo en la primera parte, que terminó jugando con una menos, para notar un quinto ensayo para el 0-29 al descanso.

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No había mucho más que hacer en el segundo tiempo, pero el CRAT mejoró su imagen, mejor en defensa y en ataque acercándose con más peligro, si bien no consiguió posar el oval en la línea de marca contraria. El primero en golpear fue El Salvador, pero después el CRAT respondió con dos puntapiés de castigo casi seguidos de Chía Alfaro. Cuestión de honor. Lo intentó con un tercero, pero golpeó antes el suelo que al balón, que aunque bien dirigido, apenas tomó altura y pasó por debajo de los palos. Las vallisoletanas marcaron otros tres ensayos finales, el último en superioridad y de castigo, para el 6-53 final.

El CRAT cae a la cuarta posición de la clasificación de la Liga Iberdrola, todavía en puestos de descensos. La próxima semana la competición para y volverá el 12 de diciembre, cuando las coruñesas visitarán al Barcelona.