Imagen de archivo de un partido entre el CRAT y el Olímpico de Pozuelo disputado en el Universitario de Elviña Carlota Blanco

El CRAT Rialta hizo efectivo el axioma de que “la venganza es un plato que se sirve frío” y, con un demoledor 7-56 superó al Olímpico de Pozuelo, su verdugo en las finales ligueras de las temporadas 2013-14 y 2016-17. Una paliza que mantiene al equipo coruñés en el podio de la clasificación.

Desde el inicio, CRAT mostró su dominio. Maica Martí firmó el primer ensayo visitante 20 minutos después de que Chía Alfaro inaugurase, con una patada palos, el marcador del Valle de las Cañas. El XV herculino continuó presionando y logró dos nuevas marcas antes del descanso, ambas convertidas por Chía.

La segunda parte arrancó de la misma manera que concluyó la primera, con un ensayo del conjunto entrenado por Gonzalo Pozo y Jos Portos. En esta ocasión por medio de Alborota, que la apertura chilena también pasó entre los tres palos.

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Con el triunfo y el bonus ofensivo amarrados, el CRAT no levantó el pie del acelerador hasta los minutos finales, donde encajó un ensayo de Sonia Montero, que la propia ala convirtió. Mariana cerró el duelo con su segunda marca, que Chía completó con el pie para redondear un 7-56 con sabor a venganza.

El sábado 28 de noviembre (16.00 horas) el CRAT recibe al defensor del título y líder invicto, El Salvador vallisoletano que, además, ha ganado tres de sus cuatro partidos con bonus ofensivo y aventaja en un punto al segundo clasificado, un Getxo con un encuentro más disputado. A cuatro puntos, también con cinco partidos jugados, están las de Pozo y Portos.