Los jugadores del CRAT, durante un partido de esta temporada Germán Barreiros

Cuatro puntos más para el CRAT, que se impuso en A Torre al Gijón por 32-12 y se pone tercero de su grupo en la División de Honor B masculina (y con un partido menos). La victoria de los coruñeses se dio en un partido muy trabado, con más errores que aciertos, y en el que tuvieron que trabajar para construir hasta cuatro ensayos, lo que además les otorgó el premio extra del bonus ofensivo. Ahora ya puede pensar en el derbi de la próxima semana en Vigo.

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Recibía el equipo dirigido por Sean Smith al colista en el inicio de la segunda vuelta, aunque entre ambos todavía tienen pendiente el duelo de la primera (que jugarán en diciembre), y no tardó en ponerse por delante con un puntapié de castigo transformado por Rodrigo Sánchez en el primer minuto (3-0). Los asturianos respondieron con un ensayo Eirik Roinning que les dio ventaja hasta mediado el primer tiempo (3-5), cuando llegó la primera marca local, de Fernando Fernández, convertida por Rodrigo Sánchez (10-5).

Tras el descanso, Sánchez amplió el marcador con otro puntapié (13-5), aunque lo que realmente le dio tranquilidad al CRAT fue el segundo ensayo, obra de otro Sánchez, Federico Anselmo, convertido por su tocayo de apellido (20-5). A partir de ese momento dominó un poco más y volvió a anotar por medio de Diego Riestra, con la transformación de Sánchez (27-5) y sentenció con el cuarto de Arturo Vázquez (32-5), si bien el Gijón maquilló en los últimos minutos con un ensayo de Roinning con los dos puntos extra de Javier del Pozo (32-12).