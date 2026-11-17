Miguel Villarmea, con su colección de todas las camisetas de la historia del CRAT en la redacción de DXT Campeón Carlota Blanco

La camiseta es, con el escudo, el santo y seña de un equipo, sea del deporte que sea. Un trozo de tela que ejerce como hilo conductor de una historia que además en el caso del rugby va ligada a la tradición y a los rituales. Y cuando son 50 años los que la contemplan, el armario se llena de prendas, pero también de anécdotas y testimonios de cada época. Miguel Villarmea, al que todos conocen como Toci, se propuso juntar todas con las que había jugado en una década como integrante del CRAT. Pero pronto la colección se le fue de las manos hasta conseguir las 33 oficiales y 11 ediciones especiales, 44 en total, del medio siglo de vida que acaba de cumplir el club de Arquitectura.

Cuando llega a la redacción de DXT Campeón le acompaña una maleta en la que perfectamente podría caber él mismo. Menos mal que tiene ruedas. La abre y una a una va sacando las camisetas que en realidad son cachitos de historia. Las primeras pesan una barbaridad, son casi como toallas. “Pues imagina llenas de barro y mojadas”, apunta el autor de la colección, que va mostrando cómo van cambiando los materiales, con el paso al algodón, a la licra y lo último, las reversibles. La mayoría están en perfecto estado, otras las tuvo que reconstruir con aguja e hilo y fotografías como único patrón. Un trabajo que ha recopilado en libro solidario en favor de los CRAT Sharks (equipo inclusivo del club) 50 años, una piel.

Materiales, marcas, publicidades, colores... Las camisetas van narrando el paso del tiempo. Incluso aparecen nombras que ya no existen. Las más antiguas son de dos tiendas míticas de deporte de la ciudad. La primera, de Cuenca y Botana, que era regentada por dos jugadores del Deportivo. La siguiente, de Deportes Gudi, que también se encargó durante un tiempo de todas las serigrafías. Esas aún no tenían los colores con los que hoy se identifica al CRAT, en honor al equipo galés de los Cardiff Blues, que llegarían ya para la cuarta y que no se abandonaron salvo en contadas ocasiones por el rojo, por el pendón de la bandera de la ciudad y en el caso de las chicas, para recordar su paso por la Universidad.

Hacia finales de los 80 apareció la publicidad, por donde pasaron Caixagalicia, la empresa de trasportes IASA y Xestur en aquellos primeros tiempos. Las marcas que vistieron fueron Oval, Sanchesky y Viator, con quien además el escudo ganó color por primera vez a mediados de los años 90. A principios de los 2000 se pasó a Barry Bricken, aunque las camisetas se rompían y fue necesario pedir una nueva remesa a Viator. Después llegarían Canterbury, Kukri para el equipo femenino, y también nuevas publicidades como la de Estrella Galicia, y ya a partir de 2018, la actual Macron con Abanca, Rialta y Abril como nuevos logos.

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“Es una forma de conservar nuestra tradición”, señala Toci. “Yo en realidad quería recopilar las camisetas con las que yo había jugado”, empieza a contar su historia, que arrancó hace dos años, “pero buscando aparecieron las dos primeras del club, del año 1976 y estaban rotas y sucias, en mal estado, y dije que eso no podía ser”. Recuerda que poniéndolas “guapas” fue la primera vez que se planteó ir un poco más allá. Era mayo y coincidía que se acercaba el 50 aniversario del club, por lo que su recuperación cobró todavía más sentido. “Los veteranos se volcaron y al final las conseguí todas”, comenta.

Para él una de las claves que es que la colección fuese privada. “Es que en un club entra y sale mucha gente. Y tampoco quería que las camisetas acabasen en un trastero. Para mí tiene que ser una exposición viva y abierta, que la pueda ver la gente”, valora. De hecho, tanto en la presentación oficial de los 50 años del club como en la fiesta las camisetas fueron uno de los principales atractivos. “La reacción de la gente es muy buena. Me encanta ver cómo interactúan con ellas, las miran, las tocan, preguntan...”, cuenta. Pero la que más le gustó fue la de una persona que se le acercó y le dijo: “¿Ves esa camiseta de ahí con el7? Pues era mía”. Señalaba una de rayas roja y blanca, la primera de todas, de 1976, y la persona en cuestión era Gerardo Dorda, uno de los pioneros del CRAT.

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“Pasaba mucho que antes no se quedaban con las camisetas porque las donaban al club para que se siguieran usando. Y con el paso del tiempo algunas llevaban más de veinte años en un trastero”, explica Toci. No fue, sin embargo, la que más le costó conseguir. “Fue con la que ganaron las chicas su segunda Liga, porque es una equipación que se ganaron ellas por ser campeonas y no me atrevía a pedírsela a nadie porque para mí era como robarles su premio. Al final me la dio Laura Vázquez sin ningún esfuerzo”, se sorprende. “Una camiseta es como un recuerdo y entiendo que es como quitárselos. Sobre todo si es gente como yo. Había otros que me querían dar todas las que tenían en su casa. Pero preferí ir cogiendo un poco de cada”, explica.

Entre todas, tiene favoritas. “La de este año, del 50 aniversario, me parece preciosa. Pero probablemente a la que le tenga más cariño es una que diseñé yo para un campeonato de seven, que tiene un pulpo dibujado abrazando la Torre de Hércules como si fuera King Kong en el Empire State”, dice. Su profesión es la de técnico deportivo, pero también se podría dedicar al diseño e incluso al corte y confección. “Algunas publicidades estaban destrozadas y no me quedó más remedio que reconstruirlas y coserlas encima de otras”, relata. “Otras camisetas apenas tenían tela, eran más agujero que otra cosa, y deshice todo y volví a hacer lo mejor que pude. Aprendí a coser gracias a la abuela de mi mujer y eso me facilitó bastante todo. La verdad que no es perfecto, pero bastante decente”. Aunque la colección de camisetas no era algo nuevo para él. “Yo soy de Oviedo y ya lo hice con mi club de allí. Pero de siempre guardaba todo lo que me daban como oro en paño, como unas botas de un jugador que había ido al Mundial”, recuerda. Y terminado este proyecto, no se quiere detener aquí. “Ahora podría ponerme con la Federación Gallega”, propone.