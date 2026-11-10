El CRAT se suma a Movember

Los jugadores del CRAT ya lucen bigotes por Movember Cedida

El CRAT colabora durante este mes con el movimiento Movember, que busca dar visibilidad y concienciar sobre la salud masculina, especialmente el cáncer de próstata, el cáncer de testículos y la salud mental. El club de Arquitectura, que este año celebra su 50 aniversario, quiere aportar su granito de arena para lo que ha creado un equipo y una página de recaudación en la Fundación Movember para apoyar la causa, por lo que anima a todas las personas que quieran colaborar.

Además, también invita a sus jugadores a que durante este mes dejen que crezcan sus bigotes, porque es una de las señales características del movimiento. Algunos de ellos ya los están luciendo en los entrenamientos del club. Lo importante es que cada gesto cuenta a la hora de apoyar y dar visibilidad a una salud masculina de la que también hay que hablar y concienciar.