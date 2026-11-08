Crónica | El mermado CRAT Rialta mejora su imagen pero muere en la orilla (29-22)

Imagen de archivo de un partido liguero del CRAT Rialta Quintana

Un CRAT Rialta de nuevo con muchas bajas perdió por 29-2 en el campo del Sant Cugat, uno de los rivales directos en la batalla por acabar entre los cuatro primeros, en un partido de la cuarta jornada donde el XV coruñés presentó dos caras, floja en la primera parte y bastante buena tras el descanso, aunque insuficiente para culminar la remontada.

Gonzalo Pozo y Jos Portos recuperaron a una jugadora, Alborota, que en La Guinardera no actuó como ala, sino como tercera línea.

Primer momento de apuro a los dos minutos, a causa de un error en la transmisión, el Sant Cugat robó el oval y lo llevó hasta cinco metros de la zona de marca, pero las arquitectas forzaron la falta.

La primera touche, ejecutada por las locales, la ganaron las visitantes, aunque un adelantado abortó un avance prometedor. Recuperó la posesión el CRAT forzando un retenido en campo rival. Patada al lateral, saque ganado y error del XV herculino en el maul.

De la oportunidad perdida a la concedida. Rotura en el centro del campo de Masdevall y dos pases después Cook posó el oval sin posición. Bueso-Inchausti completó con el pie (7-0).

Un golpe de castigo contra el CRAT por lanzarse por encima de la placada colocó al equipo del Vallés profundo en campo enemigo. Tras el saque lateral, Cook partió en dos la defensa visitante y Masdevall anotó el segundo ensayo. Nuevamente sin oposición y centrado, lo que facilitó la conversión de Bueso-Inchausti (14-0).

Un retenido en campo de ataque llevó por primera vez al CRAT en la 22 rival. Jugada de manual. Touche ganada, maul arrollador y descarga al ala derecha, donde Noa inauguró el marcador herculino. La complicada patada de Chía se estrelló en el palo derecho (14-5).

Después del saque centro, la apertura chilena pegó un puntapié larguísimo, hasta la frontera de la 22, donde Noa recogió el oval tras un bote favorable, pero se le cayó de las manos. Otro avant, este en un saque lateral sobre la raya de 22, frustró una nueva progresión de las arquitectas.

Las de Pozo y Portos cometieron tres indisciplinas seguidas en apenas dos minutos. Afortunadamente, robaron el balón cuando el Santcu se acercaba de nuevo a la zona roja. No obstante, el XV barcelonés siguió presionando, con las tres cuartos abriendo boquetes. Un retenido apagó un fuego peligroso para el CRAT.

La octava falta visitante proyectó de nuevo a las anfitrionas. Saque lateral a unos 25 metros y avance de 24 de un maul avasallador. Merino recogió el oval caído, posiblemente hacia adelante, y firmó el tercer ensayo catalán (19-5).

El golpe pareció espolear al CRAT. Recuperó el oval tras el saque de centro y, en un abrir y cerrar de ojos, fijando primero con la delantera y luego con rápidos encadenados, llevó el balón hasta el costado izquierdo, donde Laura Maestro logró la segunda marca (19-10).

Las arquitectas gozaron de otra opción de descontar, ya con el tiempo cumplido, pero una infracción en la 22 local, al lanzarse por encima de la placada, puso el punto final a la primera mitad.

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La segunda comenzó con falta del Sant Cugat. El pie de Chía llevó al CRAT a la 22, pero perdió la touche. El oval llegó al ala izquierda, por donde Masdevall recorrió casi todo el campo. A tres metros de la meta topó con Laura Maestro, que logró forzarle un adelantado.

Sin embargo, las visitantes volvieron a perder el saque lateral, error que dejó su línea descolocada y Bueso no desaprovechó la autopista. Acertó con la mano y falló con el pie (24-10).

Chía, con una patada larguísima tras indisciplina local, devolvió al CRAT a la zona roja. En esta ocasión, ganó la touche, el maul empujó hasta la raya, pero una jugadora local bloqueó el posado.

Insistieron las arquitectas, pero cuando volvían a llamar a la puerta, cometieron un error de manos en forma de pase adelantado. Apretaron de nuevo después de sacar a la mano un golpe de castigo en mitad del terreno. Alborota llevó el balón hasta la 22. La delantera demolió, las lobas entraron en juego y Anna Figueras completó la jugada. Chía estrelló su segundo oval en el palo (24-15).

Una muy buena patada de la chilena encerró al Sant Cugat en su 22. El CRAT robó la posesión en el saque lateral, intentó clonar el modus operandi de su tercer ensayo, pero perdió el oval con un adelantado.

Pese a todo, las arquitectas siguieron dominando territorialmente. La insistencia tuvo premio. Salida rápida de melé y varios pases hasta poner el oval en las manos de Laura Maestro. La zaguera corrió paralela a la línea de banda, rompió un par de placajes y posó al lado del banderín. Chía acertó con la hache pese a lanzar escoradísima (24-22).

Cuando mejor estaba el CRAT, apareció otro error. O acierto de su rival en el empuje en una melé. El golpe de castigo devolvió al Santcu a una 22 que hacía muchos minutos que no pisaba. La reiteración de faltas mandó a Lucía al banquillo durante diez minutos, cuando restaban apenas la mitad.

Y el XV del Vallés no desaprovechó la oportunidad de estirar el margen. Melé, empuje y ensayo de ocho. Marín posó y Bueso-Inchausti erró la conversión, que en esta ocasión ejecutó al estilo del seven, de bote pronto (29-22).

Una indiscilina local sobre la divisoria dio al CRAT, prácticamente sobre el tiempo, un último cartucho para buscar el empate. Aunque perdió el oval, el Santcu se lo devolvió con un avant. Las locales cometieron otra falta, acompañada de sin bin para Navarro. Las arquitectas decidieron, extrañamente, jugar a la mano y a la mano murieron. Mal pase, balón se fue, escapó de los límites del campo y colorín colorado.

Segunda derrota seguida del CRAT, víctima de las numerosas ausencias y de algunos errores propios. Aun así, mejorando notablemente la imagen de una semana antes en el campo del Majadahonda. Elsa, Isa, Ali, Alejandra, Shara, Ana Peralta... Demasiadas bajas para poder afrontar los compromisos con plenas garantías.