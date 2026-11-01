Crónica | El Majadahonda aplasta a CRAT Rialta bajo mínimos (49-10)

Imagen de archivo de un partido liguero del CRAT Rialta Quintana

Un CRAT Rialta con innumerables bajas volvió a toparse con su verdugo en la última final de la Copa de Reina, un Majadahonda que sacó mucho provecho de los errores defensivos del XV coruñés, que en tierras madrileñas encajó su primera derrota liguera (49-10).

El equipo coruñés empezó achicando balones. Pateando el oval lejos de su zona de marca. Las Rhinas trataron de profundizar también con el pie, pero se encontraron con Chía muy bien colocada. Un dominio territorial de las locales un tanto ficticio.

Un golpe de castigo en contra del CRAT, en una melé con introducción propia casi en medio campo, metió al Majadahonda al borde de las 22. Las Arquitectas apagaron el fuego con un retenido en un ruck.

Tras un despeje de Chía, las locales rompieron la línea, con un posible pase adelantado en el origen de la jugada, y se plantaron a cinco metros de la meta, donde las visitante forzaron otra indisciplina. Segunda batalla importante en el breakdown ganada por el CRAT. Pero el cántaro estaba yendo demasiado a la fuente. Y rompió. Con una galopada de Márquez sin apenas oposición (5-0).

No tardaron las de Gonzalo Pozo y Jos Portos en devolver el golpe. Con una jugada de muchas fases, muchas embestidas y muchos pases perfectamente encadenados. Mariana posó el oval en una zona bastante centrada, pero Chía erró la fácil conversión (5-5).

Sin embargo, un fallo defensivo propició una larga carrera de Sotomayor por el flanco derecho. Tercer ensayo en apenas cinco minutos.

Un avant del anfitrión en campo propio dio al CRAT la oportunidad de hacer el cuarto, pero su rival forzó un retenido a quince metros de la zona de marca. Las visitantes hicieron lo propio un minuto después sobre la raya de su 22.

Un patadón de Chía a la espalda de la defensa, cuyo bote favoreció a una compañera, devolvió al CRAT a la 22 enemiga, pero alguien arruinó la jugada al lanzarse sobre la placada.

El CRAT intentó dominar por delantera, mientras que que las Rhinas trataron de limpiar lo más rápido posible los rucks y desplegar su juego a la mano. Aunque fue con el pie, rozando la 50-22, como volvieron a encerrar en su 22 al XV herculino.

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Con un maul tras touche, con el que avanzaron muchos metros, las locales alcanzaron de nuevo la meta, otra vez por el ala derecha, esta vez con Claudia Pérez como finalizadora (15-5).

De touche a touche y tiro porque me toca. El CRAT robó un saque enemigo y partir de ahí montó una nueva carga. Un golpe de castigo lo llevó hasta la 22. Pero perdió el oval en un adelantado.

Un retenido en campo del CRAT relanzó al Majadahonda, que se plantó rápidamente en la raya final, donde las jugadoras visitantes bloquearon el posado. Repitieron carga tras el saque con el pie, y Paterna amarró el bonus ofensivo (20-5) a escasos segundos para el descanso.

Ensayos psicológicos

Ensayo psicológico. Que tuvo un gemelo al minuto y medio de la reanudación, con varios placajes rotos que acabaron con Hardisson posando sin excesiva oposición (25-5).

El CRAT respondió con una galopada de Chía que llevó al balón a quince metros de la diana. Golpe de castigo, jugado a la mano, y marca de Maica Martí. La apertura chilena no acertó con la hache (25-10), de nuevo en situación muy favorable. No fue un buen domingo para las pateadoras.

Ni para el diezmado CRAT. Pérdida de balón en campo contrario, avance largo de Dacosta –tremendo partido el suyo–, descarga a Ulibarri y ensayo bajo palos, que sirvió en bandeja la conversión a Márquez (32-10). La puntilla, todavía con muchísimos minutos por delante.

Una pérdida de las Arquitectas en la 22 propia dio a las Rhinas una nueva opción de anotar. Lo hizo Arroyo después de una serie de precisos encadenados (37-10). Y el enésimo fallo de manos del CRAT dio origen a otro ensayo bajo palos, de Márquez, pasado por Ulibarri (44-10).

Pese al chaparrón, las visitantes no bajaron los brazos, aunque siguieron condicionadas por sus errores. Mariana movía la cabeza de lado a lado tras otro en un ataque prometedor. El gesto que resume un partido que registró un ensayo más del vigente campeón de la Copa de la Reina.