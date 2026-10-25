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O Noso Deporte | Rugby

El CRAT se lleva el derbi contra Os Ingleses para sumar su segunda victoria del curso (3-13)

Los ensayos de Alberto Sánchez, que también atinó un golpe de castigo, y Wilfredo Pupo sirvieron a los de Arquitectura para llevarse el triunfo de Vilagarcía

María Varela
María Varela
25/10/2026 22:40
Jugada del partido entre el Os Ingleses y el CRAT
Jugada del partido entre el Os Ingleses y el CRAT
Mónica Ferreiros
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El CRAT firmó en Vilagarcía su segunda victoria del curso en División de Honor B al imponerse al Os Ingleses por 3-13 en un partido ajustado y marcado por las condiciones climatológicas, con más errores que aciertos. Segundo triunfo y segundo en un derbi ya que los coruñeses habían empezado la que es la temporada de su regreso a categoría nacional ganando en casa al Universidade de Vigo.

El conjunto dirigido por Sean Smith mantuvo la delantera en el marcador desde mediado el primer tiempo, cuando logró sus primeros puntos con un ensayo de Alberto Sánchez que no fue transformado. Con el 0-5, los locales respondieron con un golpe de castigo que sí convirtió Álvaro Eire. Prácticamente sobre la bocina del descanso Wilfredo Pupo anotó otro ensayo para dar mayor tranquilidad (3-10).

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En la segunda parte no se movía el marcador. Os Ingleses estaban a un ensayo convertido de meterse en el partido y eso hacia que los coruñeses vieran en peligro el resultado. Más cuando tuvieron que defenderlo con uno menos por una exclusión temporal. La transformación de un golpe de castigo por parte de Alberto Sánchez permitió jugar los últimos minutos con el resultado más favorable y no dejar escapar el triunfo.

Pese a los puntos, el conjunto coruñés no pudo salir de la penúltima posición de la tabla porque el Universidade de Vigo también ganó su partido y le supera en dos puntos. La próxima jornada al CRAT le toca recibir en el campo de A Torre al líder, el filial de El Salvador.

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