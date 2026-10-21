El CRAT pierde a Isa Rodríguez para lo que queda de temporada

Isa Rodríguez, a la izquierda, en el partido contra el Turia con el que el CRAT abrió la temporada Javier Alborés

Lo único que empañó la victoria del CRAT Rialta del pasado sábado contra el Cocos fue la lesión de Isa Rodríguez, que tuvo que abandonar el campo de Elviña en ambulancia después de un mal apoyo que inmediatamente le hizo tirarse al suelo entre lágrimas de dolor. Finalmente, se confirmaron las malas noticias para la canterana coruñesa, que ayer pasó por quirófano por una rotura del plato tibial con desplazamiento. El tiempo estimado de recuperación es de seis meses, por lo que el entrenador Jos Portos no cuenta con ella para lo que queda de curso en la Liga Iberdrola, aunque abre una ventana a que pueda volver para la temporada de seven, ya hacia el verano.

“Desgraciadamente tiene para bastante tiempo”, se lamenta el técnico de Arquitectura, que cruza los dedos para que “al abrir no encontraran nada más” y que informa de que al haber desplazamiento en la fractura era necesario introducir un tornillo que fijase el hueso. También tiene roto parcialmente el ligamento lateral externo, pero es una lesión que cicatriza sola en el proceso de recuperación y que por lo tanto no implica ningún procedimiento extra. “Son tres meses sin apoyo más otros tres meses de rehabilitación y después dependerá mucho de cómo se vaya sintiendo ella, aunque está ilusionada y tiene ganas de volver a final de temporada”, desvela Portos.

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Isa Rodríguez es una de las perlas de la cantera del CRAT, la líder de una generación que ha llegado con fuerza a codearse con las mayores. Siendo todavía menor de edad ya debutó con el primer equipo hace dos temporadas, cuando además llamó la atención de la selección española sub-18, con la que se proclamó campeona de Europa de seven. El curso pasado ya se asentó por completo con el primer equipo, siendo titular en la mayoría de los partidos y volviendo a ganarse un puesto en el combinado nacional, con el que no pudo revalidar el oro continental, aunque no regresó de vacío porque consiguió la medalla de plata con la que continuó aumentando su palmarés internacional.

Además, la que fue ganadora del Premio DXT al talento base en la categoría de mejor promesa en deportes de equipo del año 2025, ya entró incluso en una convocatoria de la selección absoluta, por lo que es una jugadora que está en la órbita de los entrenadores nacionales y que le siguen muy de cerca sus pasos. Su velocidad y la capacidad para encontrar los huecos son algunas de sus mejores armas. Ahora tendrá que incorporar la paciencia en su proceso de recuperación. Tiene ejemplos cerca en el equipo, como el de Mariana Romero, la capitana, precisamente la que le consolaba cuando se lamentaba sobre el terreno de juego tras la jugada de la lesión. La venezolana se rompió tres veces el cruzado y de las tres regresó.

Parte de guerra

Isa Rodríguez no es la única jugadora en la enfermería del CRAT. Otra de las jóvenes promesas, Merchi Parada, también tiene para largo, porque todavía está empezando a apoyar el pie en un proceso de recuperación que se prevé que le queden unos cuantos meses para volver a jugar.

Después está el caso de la internacional Ana Peralta, que precisamente regresó lesionada del último compromiso que disputó con la selección española y no pudo jugar ninguno de los dos partidos del equipo coruñés de esta temporada (Turia y Cocos). La sevillana tiene una lesión aguda de la sindesmosis tibioperonea distal del tobillo izquierdo y está pendiente de nuevas pruebas y de valorar evolución, sobre todo la resistencia al dolor (de momento todavía tiene que caminar ayudada por unas muletas). Empezará con rehabilitación y en el club esperan que pueda evitar pasar por el quirófano y estar sobre el terreno de juego para los próximos compromisos. En el caso de que finalmente necesite operarse, sería un contratiempo importante para el equipo.

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En el lado positivo, el equipo recuperará en breve a Maica Martí, pendiente de que le quiten los ocho puntos de sutura que le tuvieron que dar para cerrar un corte en la barbilla. Se lo produjo un cabezazo fortuito durante una jugada cuando apenas habían discurrido un par de minutos del partido de debut de la temporada contra el Turia. Con un aparatoso vendaje, fue baja para el segundo, pero al haber descanso este fin de semana en el CRAT cuentan con su reaparición para la visita a Majadahonda de la tercera jornada prevista para el domingo 1 de noviembre.

Podría ser también la fecha del regreso de Alejandra Fernández, que sufrió una fuerte contusión en las costillas, muy dolorosa, contra el Turia y no entró en convocatoria frente al Cocos. La que sí que estará de vuelta es Chía Alfaro, que se perdió el duelo frente al conjunto sevillano del pasado fin de semana no por lesión, sino por la llamada de la selección chilena. Alfaro debutó (con la de XV, porque con la de seven ya lo había hecho) en la victoria contra México en un amistoso y el fin de semana que viene disputará otro encuentro contra Colombia.