Jugada del partido entre el CRAT y el Cocos Quintana

El CRAT logró su segunda victoria de la temporada en la Liga Iberdrola, máxima categoría del rugby femenino nacional, tras imponerse al Cocos de Sevilla por 22-17 en un partido disputado en Elviña en el que tuvo que remontar hasta dos veces el marcador, el 0-10 inicial de las andaluzas y el 15-17 mediado el segundo tiempo. Sara Rodríguez en el timón y Mariana Romero en la capitanía fueron los pilares en los que se sostuvo el buen funcionamiento coral del equipo, con mucha fuerza para reponerse de cada golpe y que tras imponerse al Turia en la jornada inaugural, reclama su momento de atención.

Las visitantes le tomaron mejor el pulso al partido. Con su potente delantera arrinconaron a las coruñesas, con numerosas bajas entre sus jugadoras importantes como la conocida de la internacional Ana Peralta, que ya no pudo saltar al campo la semana pasada, o la de Maica Martí, que sí lo hizo pero apenas unos minutos, los que pasaron hasta que recibió un cabezazo que le provocó un corte en la barbilla por el que tuvo que recibir ocho puntos. Tampoco estaba Chía Alfaro, por lo que Sara Rodríguez asumió todas las operaciones de mando, incluidas las patadas.

La defensa del CRAT impedía casi sobre la línea que las andaluzas pudiesen marcar, pero estuvieron tanto tiempo contra las cuerdas que no pudieron resistir más y recibieron el ensayo de Alejandra Casaseca transformado por una Lea Duscher que es una habitual verdugo de las coruñesas y que todavía anotaría tres puntos más con un golpe de castigo que ponía el 0-10 que obligaba a reaccionar a las locales. En los minutos finales de la primera parte, una amarilla permitió al CRAT jugar en superioridad y lo aprovechó para ensayar con Laura Maestro como protagonista y Sara Rodríguez como autora de la transformación.

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Con el 7-10, la segunda parte tenía otro color y además las de Jos Portos y Gonpo dieron un paso adelante, saliendo arrolladoras. Con una patada de Sara Rodríguez igualaron el marcador y con un ensayo de Isa Rodríguez, tras una buena carrera por la banda de Idaira Rodríguez se pusieron por delante, 15-10. Pero entonces tuvo el problema por culpa de una amarilla que le cayó a Elsa Porto. La entrada de la neozelandesa Lose le dio más peso a la delantera del Cocos, que empezó otra fase de dominio que finalizó con un ensayo de Sophia Pyrz y la transformación de Lea Duscher para el 15-17.

La derrota parcial no fue la única mala noticia. En un mal apoyo, Isa Rodríguez, una de las joyas de la cantera coruñesa, se lesionó en la rodilla y tuvo que abandonar el campo en ambulancia consolada por la capitana Mariana Romero, que sabe bien de lo que habla con su historial de triple rotura del cruzado. Pero el equipo demostró una resistencia a prueba de bombas y todavía le quedaría un vida, como si fueran las jugadoras un gato, porque en realidad son leonas y al final son de la misma familia felina. Sara Rodríguez se quedó a las puertas del ensayo y las coruñesas siguieron insistiendo hasta que Rosina Mernies entró en la línea de marca y Sara Rodríguez transformó para el 22-17 cuando quedaban seis minutos por delante. El Cocos tenía tiempo para al menos empatar, pero fue clave una recuperación de Divi Leis. Se entró en el tiempo cumplido, Sara le dio una patada al oval para mandarlo fuera del campo y el árbitro señaló el final del partido, lo que provocó la celebración local.