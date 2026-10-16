Pasado y presente de la “familia” CRAT celebran su 50 aniversario

El club coruñés rindió homenaje a su pasado y a su presente en un emotivo acto Quintana

“Con qué palabra definirías al CRAT?”, le preguntan en un vídeo a niños y mayores. Y todos contestan lo mismo: “Familia”. Es el resumen de 50 años de vida, visualmente recogida en una exposición de camisetas, del club coruñés de rugby que celebró su 50 aniversario con un acto en el que se rindió homenaje a los distintos protagonistas de una historia que comenzó aquel día de octubre de 1976 en el que Nacho Lobón colgó un anuncio en la facultad de Arquitectura Técnica para buscar jugadores. Los pioneros, los presidentes y los que en el campo han firmado sus máximos logros deportivos, entre ellos los capitanes de los equipos actuales (femenino, masculino e inclusivo), recogieron su reconocimiento en un emotivo acto que tuvo lugar en el Club Cámara Noroeste. Autoridades de Concello (la alcaldesa Inés Rey y el concejal de Deportes Manuel Vázquez), Diputación (el diputado Antonio Leira) y Xunta (el vicepresidente Diego Calvo, el secretario xeral para o Deporte Roberto García y la delegada territorial Belén do Campo), así como el presidente de la Federación Española de Rugby, arroparon la fiesta del medio siglo de vida. "Nos

“El CRAT es como A Coruña, donde nadie es forastero. Aquí acogemos a gente de otras partes y de todo el mundo y los hacemos sentir como de casa. Yo el primero”, destacó Aurelio de Tena, actual presidente, que puso como ejemplo el equipo masculino que contaba la temporada pasada con hasta trece nacionalidades además de la española. “Es un deporte que fomenta valores como el esfuerzo, el compañerismo y la inclusión, pero sobre todo el respeto”, apuntó el mandatario sobre el rugby, una pasión que unía a todos los presentes.

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Su intervención dio paso a la primera entrega de premios en el que cada uno de los homenajeados recibió una lámina del pintor Héctor Francesch en la que los palos del campo de la Torre se convierten en la torre de Control Marítimo, con un balón con los colores del club que sostiene una copa con el número 50 y una María Pita con lanza en mano vestida como las heroínas del CRAT. Uno a uno fueron subiendo al escenario los pioneros. Desde el ya fallecido Nacho Lobón, fundador del club y por quien asistió su mujer Beatriz Álvarez de Sotomayor, pasando por Gerardo Dorda, Chechi Bestilleiro, Juan Carlos Fernández, Humberto Ramírez, Jos Portos y Maxi Casares, ausente.

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Después les tocó a los que fueron presidentes, Evaristo Martínez, Jesús Collar y Pedro López-Sors (no pudieron acudir Alfredo López, Ramón Bernat y Casares), momento tras el que hizo su discurso el presidente de la Federación Española, Juan Carlos Martín Sánchez, que puso en valor el potencial crecimiento que puede vivirse en los próximos años, mientras que Diego Calvo, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes destacó que los grandes logros no han sido individuales sino que todos son una pieza fundamental en la familia. Por último, se celebraron los éxitos deportivos personalizados en Evaristo Martínez, Jorge Martínez, Vanesa Rial, Paula Medín, Helena Roca, Elsa Porto, Eloy Vázquez, Mariana Romero y Juan Carlos Navarro. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, cerró el acto apuntando a unos valores que son ejemplo.