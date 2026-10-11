El CRAT se trabaja una victoria con bonus en su estreno frente al Turia (41-24)

Juagada del partido entre el CRAT y el Turia Javier Alborés

Debut triunfal del CRAT Rialta, que además de ganar con bonus al Turia en la primera jornada de la Liga Iberdrola por 41-24, disfrutó y dejó buenas sensaciones en ataque y sobre todo en defensa y con remontada incluida, porque en la primera parte se vio por detrás en el marcador. Con los cinco puntos en el casillero, las coruñesas recibirán la semana que viene al Cocos Sevilla en un inicio de competición que le depara tres partidos seguidos en casa y que los técnicos quieren aprovechar para asegurarse un hueco en los puestos de honor desde el principio.

Al CRAT le tocó trabajarse el partido ya desde el comienzo, porque le tocó jugar sin uno de sus pilares, la internacional Ana Peralta, lesionada antes del debut precisamente en un partido con la selección. Y si no fuera poco, a los cinco minutos cayó otra de las referencias del equipo, Maica Martí, que recibió un cabezazo y sangraba por un corte que se produjo en la barbilla, por el que tuvo que recibir ocho puntos de sutura. Pero Idaira García puso por delante a las locales con un ensayo que no pudo ser convertido por Chía Alfaro y todo parecía de nuevo en su sitio (5-0).

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El Turia hacía daño cuando Cris López, la más destacada del conjunto valenciano que jugaba su primer partido en la máxima categoría, conseguía jugar con el pie, con golpeos precisos que casi siempre permitían a las visitantes avanzar muchos metros. Alba Alpín marcó y López convirtió dándole la vuelta al marcador (5-7). Al CRAT le tocaba remontar y puso la primera piedra con otro ensayo de Sara Rodríguez, aunque las patadas de Alfaro seguían sin entrar (10-7), todo lo contrario que las de López, que empató con un golpe de castigo (10-10). Cuando parecía que el partido se iría así a vestuarios, después de que el CRAT resistiera con dos jugadoras menos, un puntapié desde su propio campo con continuación se convirtió en otro ensayo coruñés de Sara Rodríguez que sí transformó Alfaro para el 17-10 al descanso.

Nada más abrirse el segundo tiempo las locales anotaron otros dos ensayos, el primero de Isa Rodríguez, el segundo de la capitana Mariana Romero con el extra de dos puntos de la patada de Chía Alfaro con lo que se fue en el marcador (29-10) y con cinco ensayos se aseguraba el bonus. La brecha aumentó con la marca de Noa Varela (34-10), que como Isa Rodríguez reclamaba también el protagonismo de las nuevas generaciones. La expulsión temporal de Chía Alfaro permitió que el Turia recortara distancia con 14 puntos seguidos, ensayos de Carlota Pardo y Soledad Ríos, ambos convertidos por una infalible López (34-24). Ya sobre la bocina el CRAT sentenció con la marca de Noa Varela y la transformación de Alfaro para el 41-24 final.