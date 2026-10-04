El CRAT vuelve a categoría nacional seis años después con victoria frente al Universidade de Vigo (39-34)

Jugada del partido entre el CRAT y el Universidade de Vigo de División de Honor B disputado en el campo de la Torre Carlota Blanco

El CRAT celebró con una victoria sobre el Universidade de Vigo por 39-34 su vuelta a División de Honor B de rugby. El conjunto dirigido por Sean Smith dominó en el campo de la Torre a su rival, que solo se acercó al marcador en los minutos finales, cuando los locales jugaron con uno menos. Los coruñeses empiezan la liga con cuatro puntos y la próxima semana visitarán al Oviedo.

Los nervios por el regreso a categoría nacional se dejaron notar en los primeros minutos y se adelantaron los vigueses con un golpe de castigo de Baldonado. No fue hasta mediado el primer tiempo cuando el CRAT consiguió estrenar su marcador con un ensayo y transformación de Ángel Sánchez. Otras dos marcas seguidas de Ignacio Díaz y Eloy Vázquez permitieron que los coruñeses se escaparan en el marcador y aunque Vigo recortó, antes del descanso otro ensayo de Tomás Cotelo y la transformación de Sánchez permitieron irse a vestuarios con un claro 24-10.

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Alejandro Montes abrió el segundo acto, más igualado, con un nuevo ensayo con transformación de Sánchez. Respondió Cabaleiro para los visitantes. El intercambio de golpes continuó. Transformación de Sánchez para unos. Ensayo de Ramos para otros. Eso favorecía al CRAT, que era el que tenía ventaja y que volvió a sumar de cinco por medio de Cotelo. Era el 39-20 cuando quedaban veinte minutos. Pero la expulsión definitiva de Eloy Vázquez cambió el panorama y con uno menos los coruñeses tuvieron que defender el resultado que no llegó a peligrar a pesar de los dos ensayos transformados encajados en el último tramo.