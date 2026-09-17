El CRAT, un referente que quiere volver a ilusionarse

Plantilla del CRAT para la temporada 2026-27 Germán Barreiros

El CRAT vuelve a ilusionarse. Después de pasarlo mal las dos últimas temporadas, en las que incluso rondó el descenso, el buen final del curso pasado le hace reafirmar su ambición. En un año tan importante para el club como es el de su 50 aniversario, su equipo insignia mira arriba de la mano de Jos Portos, el entrenador que le llevó a su primer título de Liga en 2015, acompañado por Gonzalo Pozo. Con veteranas como Mariana Romero y Maica Martí, el impulso de las nuevas generaciones que empiezan a desembarcar en el primer equipo y unos refuerzos que apuntalan el proyecto, el conjunto de Arquitectura refuerza su competitividad en una División de Honor femenina en la que es uno de los referentes y que subirá de nivel en una temporada que empezará el próximo 11 de octubre.

“Ahora estamos en un proceso de crear grupo, de hacer equipo. Porque se han ido jugadores, se han incorporado siete... Tenemos que formar esa cohesión como referente para tirar para adelante”, explica Portos. “Pero el objetivo es retomarlo donde lo dejamos el año pasado, que íbamos en línea ascendente, y llegar lo más arriba posible”, añade, aunque avisa de que no va a ser fácil. “Todos los equipos se han reforzado. La liga llevaba un par de años que todos decíamos que había bajado de nivel. Pero parece que ahora va a estar más fuerte y muy entretenida. Entonces vamos a ir viendo hasta dónde podemos llegar”, matiza. “Empezamos con tres partidos seguidos en casa (Turia, Cocos Sevilla y Sant Cugat) y yo creo que eso va a ser un punto de inflexión que nos va a marcar nuestro camino y devenir”, apunta.

Refuerzos del CRAT para la temporada 2026-27 Germán Barreiros

La plantilla se ha reforzado, destacando los fichajes de Sara Rodríguez, Idaira García, Laura Maestro, Shara Benedicte y María Calvo. “Las incorporaciones atrás son las más fuertes. Laura Maestro y Sara Rodríguez son jugadoras muy potentes, de ámbito de la selección española tanto de seven como de XV”, analiza Portos. “También hemos fichado para la delantera, pero creo que uno de los grandes hándicaps que podemos tener, no por la calidad sino por la falta de armario, es en la primera línea. Aunque creo que es un problema en toda España. Faltan ese tipo de jugadoras grandes y con esas características. Si ahí las lesiones vienen mal dadas, sí que lo podemos pasar un poquito peor”, explica.

“Yo creo que la parte de atrás va a funcionar muy bien”, continúa. Y eso marca la línea y el estilo de juego que caracterizará al equipo. “El primer día que nos reunimos Gonzalo y yo, nuestro planteamiento fue similar. Creo que entendemos el rugby de una forma similar y coincidimos al 99 % en criterios y conceptos. Y lo que les hemos dicho es que queremos ser un equipo defensivo”, asegura. “Queremos que desde la defensa y el placaje salga la cultura del equipo para poder ganar. Va a ser prioritario”, dice, “pero también queremos jugar con alegría cuando tengamos el balón, no encasillarnos en sistemas y darle velocidad al balón, que esté parado cuanto menos posible”.

Regreso

Jos Portos vuelve al banquillo. “En su momento di un paso atrás porque eran ocho o nueve temporadas seguidas y creo que había que airear el vestuario, que era necesario para ellas y para mí”, recuerda. Aunque nunca se fue del todo y en realidad su regreso ya fue mediado el curso pasado, cuando ocupó el puesto dejado por Pablo Chorny, que se dedicó a tiempo completo a su puesto como analista de la selección española. “Eso me hizo volver a ilusionarme y tener ganas de volver a entrenar porque me lo pasé estupendamente y encima acompañaron los resultados”, se ríe.

Porque su llegada coincidió con la gran remontada del CRAT, que pasó de luchar por evitar el descenso a colarse en el playoff por el título. “Yo creo que hubo otros factores más importantes. Sobre todo la vuelta de Mariana (Romero), que es un cañón, una maravilla contar con ella, siempre en mi barco. Y la de Maica (Martí). Una delante y otra detrás. Y entre todos salió bien la combinación”, valora.

"Creo que vamos a funcionar muy bien atrás. Desde la defensa y el placaje queremos que salga la cultura del grupo para poder ganar. Y en ataque, jugar con alegría y darle velocidad al balón" Jos Portos

En este tiempo, Portos ha seguido vinculado al rugby tanto en las categorías de formación del CRAT como de técnico en la Federación Gallega. Por eso está encantado con el desembarco de jugadoras salidas de la cantera en el primer equipo. “Es una maravilla llegar a un entrenamiento y ver a ocho chicas de la casa, jovencísimas, a estos niveles, ya en categoría nacional y algunas incluso entrando en las selecciones. Este año también habrá jugadoras que darán el salto. Evidentemente les queda mucho, pero poco a poco yo creo que van a llegar”, anuncia y pone como ejemplo para las nuevas generaciones a Alejandra Fernández: “Es el estandarte. Empezó de muy pequeñita y ahí sigue con su compromiso con el equipo. Fue nuestra primera jugadora de cantera. Pero ahora hablamos de toda una generación de niñas que con 18 ya llevan mucho rugby encima. Y eso antes no era tan común porque la mayoría se incorporaban al deporte tarde y si llegaban a sénior es que eran unas supervivientes”.

La guinda para un año importante para el club, el de sus bodas de plata. “A mí me emociona. Como persona de la casa, me gustaría dejar un legado deportivo, crear un equipo con seña y con nombre. Y pasándotelo bien. Sería espectacular”, afirma y pronostica una temporada “muy bonita de retos y desafíos”, pero también el comienzo de algo más, “de consolidarnos, de aumentar el número de licencias y de hacer crecer ese gusto por el rugby en la ciudad de A Coruña”.