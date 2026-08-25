El CRAT se quita una espina

Plantilla del CRAT que competirá en División de Honor B en la temporada 2026-27 Carlota Blanco

Seis años después de tener que renunciar a su plaza por motivos económicos y de logística, una decisión responsable para salvaguardar la viabilidad del club, el CRAT vuelve a División de Honor B masculina con ilusiones renovadas y la intención de “competir”. Porque no saben cuánto durará la aventura por las continuas reorganizaciones de las categorías nacionales. Así que se aplican aquello de disfrutar del momento y con un equipo que mezcla veteranía y juventud y en el que irán dando la alternativa a los canteranos, no renuncian a nada.

“Después del COVID tuvimos que tomar la decisión de bajar porque económicamente era inviable”, recuerda el entrenador Sean Smith, que será el encargado de dirigir el proyecto en un cuerpo técnico que compartirá con Chris Huntingford, Juan Carlos Fernández y Javier Vaquero. El problema entonces eran los continuos viajes al País Vasco y otros puntos alejados de la geografía española. Por eso que la Federación Española incluyese ahora un nuevo grupo solo formado por equipos gallegos, asturianos y castellano leoneses les abrió una puerta a planificar la vuelta.

Cuerpo técnico del CRAT para la temporada 2026-27 Carlota Blanco

“La temporada pasada nos pusimos como objetivo ganar la Liga Gallega para ascender automáticamente y así fue. Todo el equipo hizo un año excelente y logramos volver para darle a los jugadores una oportunidad para competir a un nivel más alto”, continúa el técnico neozelandés asentado en la ciudad desde hace casi cuatro décadas. La competición arrancará para ellos el 4 de octubre con un derbi en casa contra el Kaleido Universidade de Vigo. Os Ingleses (Vilagarcía), El Salvador B (Valladolid) y el Oviedo (Asturias) completan el grupo que sufrió las renuncias de última hora de Palencia y León.

En el club había quedado esa espina. Porque costó mucho llegar a la antesala de la élite. Se consiguió en 2012, después de muchos intentos, en una tarde inolvidable en Acea de Ama que tuvo al argentino Mauro Álvarez como gran protagonista con un golpe de castigo con el tiempo ya cumplido del partido de vuelta de la eliminatoria contra el BUC Barcelona. “Y después tuvimos que renunciar a eso no por motivos deportivos, que es lo que más fastidia. Si es porque no has dado el nivel, es más fácil de asimilar”, reconoce. “Por eso yo creo que esta temporada es un premio para el equipo y para el club”, dice. Porque además es un año muy especial, el del cincuenta aniversario, y el CRAT lo cumplirá con sus dos representantes, el femenino, uno de los referentes del rugby español, y el masculino en categoría nacional. “¡Qué bonito llevar el escudo del CRAT por toda España!”, exclama.

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Para la vuelta, Smith mantiene la base de la temporada pasada. “Han vuelto algunos jugadores que por distintos motivos, de estudios y de trabajo, estaban en el extranjero y yo creo que nos pueden dar ese toque de calidad que necesitamos”, analiza sobre la plantilla, amplia, de medio centenar de jugadores, porque también tienen que competir en la Liga Gallega y se irán repartiendo. “También volverán algunos veteranos a echar una mano, aunque no sea al equipo de División de Honor, sino al de la Liga Gallega, y para ayudarnos tanto en los entrenamientos como en el juego”, añade. “Lo que puedo decir es que no hemos traído específicamente a nadie para que juegue con nosotros”, comenta orgulloso y pone el foco en “mezcolanza” de nacionalidades (hasta trece) y edades (de 18 a 40) que darán “riqueza” al equipo.

De momento, con solo una semana de entrenamientos encima, todavía no tienen muy claro cómo será la distribución. “En la primera reunión se lo dije, que todos son aspirantes a jugar en División de Honor porque aquí no hay nada escrito”, desvela Smith, que cree que eso es lo bonito del rugby: “Ser el más rápido, el más fuerte o el más habilidoso no te garantiza el puesto. A lo mejor la constancia, la entrega y otros valores sí que te lo consiguen por encima de otro”. Es más, puede que haya quien empiece en la plantilla autonómica y se gane por méritos propios subir a la nacional y viceversa. “Sobre todo los jóvenes. Porque tenemos incorporaciones de los sub-18 y el salto es bastante grande. Salen de estar jugando con niños a hacerlo contra hombres”, valora.

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Porque en el club tienen muy claro que este proyecto es para ellos, para una cantera, “el futuro del club”, con la que se pusieron a trabajar en estos seis años de travesía en el desierto. “Muchos ya llevan un tiempo conmigo, son jóvenes, tienen 21 ó 22 años, y hasta ahora solo habían podido jugar en Galicia y ahora les daremos la oportunidad de salir un poco fuera y conocer también a otros equipos”, apunta y espera que más oportunidades también suponga menos abandonos. “Muchos nos dejan cuando se van a estudiar”, se lamenta.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y así para empezar, solo se pone como objetivo “competir”. “Es que nuestro grupo se ha quedado un poco descafeinado por las renuncias a última hora de dos equipos de Castilla y León. Así que competir y demostrar el nivel de los equipos gallegos y del noroeste, que hasta ahora teníamos nula representación en categoría nacional y ya se está diciendo por ahí que las diferencias van a ser de más de 50 puntos. Y no”, reta. “Y segundo, por qué no ganar nuestro grupo y a ver si el año que viene nos ganamos la capacidad para jugar en los dos grupos de 12 equipos que propone la Federación Española”, dice. Porque a perder no sale nadie. “Nunca juegas para perder, no vamos a engañar a nadie. Jugamos para ganar y competir quiere decir eso”, aclara.

"Ser el más rápido, el más fuerte o el más habilidoso no te garantiza el puesto. A lo mejor la constancia, la entrega y otros valores sí que te lo consiguen por encima de otro" Sean Smith, entrenador del CRAT

Y, de paso, recuperar el honor de la categoría masculina del club, todos estos años a la sombra de ellas, que son referencia a nivel nacional e incluso internacional aportando jugadoras a las selecciones españolas. “Soy un gran fan de ellas. Lo que hacen es muy difícil. De los únicos dos equipos que se han mantenido en División de Honor desde su creación. Nunca han bajado y eso es un mérito enorme”, comenta. “Nosotros hemos estado un poco más perdidos, pero es bonito volver a estar representados en una categoría nacional muy competitiva”.