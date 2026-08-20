Las camisetas del CRAT que viajan a Australia para animar a España en el Mundial de 2027

La plantilla del CRAT junto a Colin Burns en los campos de la Torre Cedida

"El rugby es así", simplifica Sean Smith, entrenador del CRAT. "Cuando llegas a una ciudad nueva solo tienes que buscar al equipo que haya porque sabes que te abrirán las puertas". Y es que esta semana al club coruñés le tocó ser anfitrión de un visitante muy especial, Colin Burns, un sudafricano que partió en su velero de Reino Unido hacia Australia, a donde pretende llegar en octubre de 2027 justo para la celebración del Mundial y que hizo escala en A Coruña.

Por el camino, va haciendo paradas en los países de las selecciones que competirán allí, reuniendo mensajes de ánimo. Para la española, que vuelve a un Mundial 28 años después de su última clasificación, viajan desde A Coruña un polo del CRAT con un mensaje de apoyo escrito por delante, así como la camiseta de los Sharks, el equipo inclusivo del club. "Ahora es Colin el que tiene que cumplir su promesa y animar allí a España con nuestras camisetas", se ríe Smith, neozelandés que también llegó a la ciudad de una forma muy parecida, mientras daba la vuelta al mundo con unos amigos, pero al que el amor lo convirtió en coruñés desde hace ya casi cuatro décadas.

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Burns asistió en los campos de la Torre al primer entrenamiento de pretemporada del conjunto masculino del CRAT, que esta temporada volverá a División de Honor B y que a la vez seguirá compitiendo en la Liga Gallega. El club, que en 2026 celebra su cincuenta aniversario con sus dos equipos, femenino y masculino, en categoría nacional, tendrá representación, aunque sea en forma textil, en la gran fiesta del rugby mundial.