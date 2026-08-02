El CRAT suma dos nuevas piezas a su ambicioso proyecto

Shara Benedicte, en acción con el AVRFC Barça Cedida

El CRAT Rialta ya cuenta con dos nuevos refuerzos para la temporada 2026-27. Se trata la tres cuartos o zaguero Laura Maestro y la tercera línea Shara Benedicte.

Esta última llega a Coruña procedente del AVRFC Barça, equipo que la pasada campaña militó en la División de Honor B, con el que se proclamó campeona y para el que la nueva flanker de la plantilla que entrenarán Jos Portos y Gonzalo Pozo, anotó dos ensayos, según la estadísticas de Ferugby. También formó en el XV inicial de la final, en la que el equipo azulgrana venció por 17-11 al Turia valenciano, conjunto que había liderado la clasificación al final de la primera fase.

Benedicte, de 23 años, ha jugado también el Poblenou, además de haber participado en varios entrenamientos de la selección española de seven.

Lo mismo que Maestro, de 30 años, que ha estado gran parte del presente año concentrada con el combinado nacional de la modalidad olímpica del rugby.

La utillity back es, además, una de las fundadoras del Flor de Escocia Rugby Burgos, conocido popularmente como las Pingüinas, club en el que jugó -y que ha presidido- antes de emprender una breve aventura en Italia, para luego volver a casa.

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La pasada campaña, con su club, anotó seis ensayos en los siete encuentros en que participó, liderando a las Pingüinas, con mucha autoridad, en esta faceta del juego.

Según las estadísticas de la Federación Española, la burgalesa cerró el curso regular con un total de 46 puntos, cifra que le valió acabar en el top-5 de la competición, por detrás de Axelle Ramón (62), Adriana Urquizu (57), Carlota Pardo (55) y Cristina López Calderón (50).

Benedicte y Maestro se vieron la cara una sola vez durante la última temporada, un duelo, disputado en la capital castellana, ganado con solvencia (0-22) por el XV azulgrana.

Laura Maestro, en un partido con su anterior equipo, el Flor de Escocia Flor de Escocia RB

El CRAT suma así cuatro fichajes. Idaira García y Sara Rodríguez fueron los primeros. A ellos hay que añadir las renovaciones de tres jugadoras fundamentales: la medio de apertura Chía Alfaro, la utility back Mariana Romero y la tercera línea Ana Peralta, quien firmó una campaña 2025-26 fantástica. También siguen entre las arquitectas puntales como la pilier Maica Martí y las talentosas jóvenes Isa Rodríguez y Noa Varela.

En el capítulo de bajas también hay cuatro confirmadas: Cata, Daniela, María Morant y Oihane.

Así va construyendo el CRAT la plantilla con que pretende volver a instalarse en la aristocracia de una División de Honor en la que, el pasado curso, pasó de flirtear con el descenso a jugar la final de la Copa de la Reina y la de la liga.