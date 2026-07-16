El CRAT ficha a Sara Rodríguez y recupera a Idaira García

Una acción de Sara Rodríguez con el Barça Cedida

Tras una temporada de altibajos que terminó con buenos resultados, el CRAT Rialta ya está pensando en la próxima campaña 2026-27. La idea del club es mantener, en su amplia mayoría, el bloque que ha defendido sus colores durante la 2025-26. De esa plantilla que cayó en semifinales de Liga y que fue subcampeona de Copa de la Reina habrá cuatro salidas seguras: Daniela Baeza, Catalina Luxora, Oihane López y María Morant.

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Una de las bajas más sensibles de estas cuatro es la de Oihane López, que llegó el verano pasado procedente del Eibar. La jugadora vasca cuenta con experiencia internacional, ya que ha sido convocada con la selección española en categorías inferiores. Durante su primera (y única) temporada con el CRAT, la segunda línea fue titular en doce partidos de liga regular en los que estuvo casi 850 minutos sobre el terreno de juego. María Morant fue titular y capitana en ocho partidos ligueros, acumulando 601 minutos. Por su parte, Catalina Luxora fue de la partida en diez ocasiones con un total de 812 minutos. De estas cuatro salidas, la jugadora que dispuso de menos minutos a lo largo de la temporada 2025-26 fue Daniela Baeza, titular en cuatro partidos con 319 minutos totales.

Estas cuatro jugadoras se unen a las salidas de los entrenadores Chorny y Pablo Artime, anunciadas por el club en los últimos días. El argentino Chorny llegó al CRAT a finales del verano de 2022 para ejercer como director deportivo, rol que desempeñaba en el club del que procedía, el Rugby Ferrol. Un año después tomó las riendas del equipo femenino junto con el asturiano Artime, que regresaba así a la entidad a la que había llevado, en el curso 2018-19, el segundo y hasta la fecha último título de campeón de liga.

La última temporada, con el avilesino como número uno y el platense como segundo, el CRAT empezó pasándolo mal, coqueteando incluso con el descenso directo, y terminó jugando una final y una semifinal. En el duelo por la Copa de la Reina cedió por 17-22 contra el Majadahonda. En semifinales ligueras cayó (71-7) ante un El Salvador al que había eliminado en el torneo del KO.

En el apartado de llegadas, el CRAT recupera a Idaira García, que jugó con las coruñesas en la 2023-24 y, tras un ‘Erasmus’ en el Cocos, regresa al club herculino. El CRAT también se ha hecho con los servicios de la internacional española Sara Rodríguez, que llega procedente del Barça, recién ascendido a División de Honor. Con 15 y 16 años fue campeona de España sub-18 con la selección catalana. En 2022 fichó por el Barça tras ser subcampeona de la liga regional catalana con el Santboiana. Desde entonces ha vestido de azulgrana, club con el que ha conseguido tres ascensos, dos de ellos a División de Honor.

En 2024 recibió la llamada de la selección española sub-23 y un año más tarde debutó con la absoluta en dos partidos contra Japón. La centro zaguero llega al CRAT Rialta 2026-27 para reforzar un núcleo de primer nivel que quiere volver a aspirar a cosas grandes dentro del panorama del rugby nacional.