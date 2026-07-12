Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Rugby

Plata continental para la coruñesa Isa Rodríguez

La jugadora del CRAT se proclamó subcampeona de Europa sub-18 de seven

Sergio Baltar
12/07/2026 21:47
Isa Rodríguez con su medalla
Isa Rodríguez con su medalla
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La jugadora coruñesa del CRAT, Isa Rodríguez, se proclamó este domingo subcampeona de Europa sub-18 de rugby seven tras firmar un gran campeonato.

Imagen de archivo de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime

Artime y Chorny no siguen como entrenadores del CRAT Rialta

Más información

El conjunto dirigido por Bárbara Pla, firmó un campeonato sobresaliente hasta alcanzar la final. España dominó con autoridad la fase de grupos, imponiéndose por 50-0 a Rumanía, 36-0 a Alemania y 29-5 a Bélgica para acceder a las eliminatorias como primera de grupo. En semifinales volvió a mostrar su superioridad al derrotar a la anfitriona República Checa por 33-10 y sellar el pase a la final.

En el encuentro decisivo, Francia se impuso por 31-7 para hacerse con el título continental. Sin embargo, el ensayo de España tuvo un valor simbólico añadido, ya que fue la primera y única selección capaz de puntuar ante las francesas en todo el Campeonato de Europa.

Mismo devenir tuvo la selección masculina sub-18, que cayó en la final, también ante Francia por un resultado definitivo de 21-12.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Isa Rodríguez con su medalla

Plata continental para la coruñesa Isa Rodríguez
Sergio Baltar
Imagen de archivo de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime

Artime y Chorny no siguen como entrenadores del CRAT Rialta
redacción a coruña
Mariana Romero, jugadora del CRAT, posa con la bandera de Venezuela en el campo del Campus de Elviña

Mariana Romero, con el cuerpo en el campo y el corazón en La Guaira
María Varela
La plantilla del CRAT de seven, con los trofeos ganados en Madrid

El CRAT se cuelga la plata en Madrid y el bronce en la general del Nacional de seven
María Varela