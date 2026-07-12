Plata continental para la coruñesa Isa Rodríguez

Isa Rodríguez con su medalla Cedida

La jugadora coruñesa del CRAT, Isa Rodríguez, se proclamó este domingo subcampeona de Europa sub-18 de rugby seven tras firmar un gran campeonato.

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El conjunto dirigido por Bárbara Pla, firmó un campeonato sobresaliente hasta alcanzar la final. España dominó con autoridad la fase de grupos, imponiéndose por 50-0 a Rumanía, 36-0 a Alemania y 29-5 a Bélgica para acceder a las eliminatorias como primera de grupo. En semifinales volvió a mostrar su superioridad al derrotar a la anfitriona República Checa por 33-10 y sellar el pase a la final.

En el encuentro decisivo, Francia se impuso por 31-7 para hacerse con el título continental. Sin embargo, el ensayo de España tuvo un valor simbólico añadido, ya que fue la primera y única selección capaz de puntuar ante las francesas en todo el Campeonato de Europa.

Mismo devenir tuvo la selección masculina sub-18, que cayó en la final, también ante Francia por un resultado definitivo de 21-12.