Artime y Chorny no siguen como entrenadores del CRAT Rialta

Imagen de archivo de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime Patricia G. Fraga

A pesar de que la 2025-26 acabó siendo una excelente temporada para el CRAT Rialta, en la que estuvo luchando por dos títulos, la dupla formada Pablo Artime y Juan Pablo Chorny no entrenará al XV herculino en la 202627.

Así lo anunció en su cuenta de la red social Instagram el Club de Rubgy Arquitectura Técnica, que no desveló la identidad del nuevo entrenador o nueva entrenadora. Se limitó a agradecerles los servicios prestados y todo lo vivido juntos, además de desearles lo mejor en sus futuros proyectos. “¡Gracias por tanto y nos vemos por los campos!”, remata el texto.

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El argentino Chorny llegó al CRAT a finales del verano de 2022 para ejercer como director deportivo, rol que desempeñaba en el club del que procedía, el Rugby Ferrol. Un año después tomó las riendas del equipo femenino junto con el asturiano Artime, que regresaba así a la entidad a la que había llevado, en el curso 2018-19, el segundo y hasta la fecha último título de campeón de liga.

La última temporada, con el avilesino como número uno y el platense como segundo, el CRAT empezó pasándolo mal, coqueteando incluso con el descenso directo, y terminó jugando una final y una semifinal. En el duelo por la Copa de la Reina cedió por 17-22 contra el Majadahonda. En semifinales ligueras cayó (71-7) ante un El Salvador al que había eliminado en el torneo del KO.