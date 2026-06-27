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O Noso Deporte | Rugby

El CRAT se cuelga la plata en Madrid y el bronce en la general del Nacional de seven

El equipo coruñés, cuarto la semana pasada en la primera cita del campeonato, perdió contra el Olímpico la final de la segunda y definitiva jornada

María Varela
María Varela
27/06/2026 21:11
La plantilla del CRAT de seven, con los trofeos ganados en Madrid
La plantilla del CRAT de seven, con los trofeos ganados en Madrid
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Subcampeón de la segunda jornada, disputada ayer en Madrid, y bronce en la general del Campeonato de España de seven tras haber sido cuarto en la primera de la semana pasada. El CRAT Rialta se confirma una vez más entre los mejores equipos nacionales, sea en la modalidad que sea. Y termina en el podio una temporada en la que también fue finalista de la Copa de la Reina y semifinalista de la Liga Iberdrola en el XV.

Las coruñesas, que se habían quedado hace siete días a las puertas del podio en Villajoyosa, tuvieron una oportunidad para desquitarse en la segunda y última jornada del Campeonato de España. Empezaron la fase de grupos con una victoria ajustada ante el Pingüinas por 19-17 y después se impusieron al Jabatas por 17-10. Dos triunfos que le dieron el pase al cuadro de honor, donde estarían en juego las medallas, y que de paso dejaban por el camino al Majadahonda, uno de sus rivales directos en la lucha por el podio en la general.

Imagen del duelo entre el CRAT y el Majadahonda de la primera jornada liguera 2025-26

El CRAT, cuarto en la primera cita con el seven

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En semifinales, el conjunto dirigido por Jos Portos se impuso al Turia, que había sido campeón la semana pasada en la primera jornada del Nacional, por 0-7. Con eso ya se aseguraba la tercera posición en la general y pasaba a una final en la que lucharían por el título. El anfitrión Olímpico de Pozuelo no le dio opción y por 43-0 se llevó el oro parcial y el general. Turia fue segundo en la general, cuarto en Madrid, y el CRAT, tercero.

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