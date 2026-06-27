El CRAT se cuelga la plata en Madrid y el bronce en la general del Nacional de seven

La plantilla del CRAT de seven, con los trofeos ganados en Madrid Ce

Subcampeón de la segunda jornada, disputada ayer en Madrid, y bronce en la general del Campeonato de España de seven tras haber sido cuarto en la primera de la semana pasada. El CRAT Rialta se confirma una vez más entre los mejores equipos nacionales, sea en la modalidad que sea. Y termina en el podio una temporada en la que también fue finalista de la Copa de la Reina y semifinalista de la Liga Iberdrola en el XV.

Las coruñesas, que se habían quedado hace siete días a las puertas del podio en Villajoyosa, tuvieron una oportunidad para desquitarse en la segunda y última jornada del Campeonato de España. Empezaron la fase de grupos con una victoria ajustada ante el Pingüinas por 19-17 y después se impusieron al Jabatas por 17-10. Dos triunfos que le dieron el pase al cuadro de honor, donde estarían en juego las medallas, y que de paso dejaban por el camino al Majadahonda, uno de sus rivales directos en la lucha por el podio en la general.

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En semifinales, el conjunto dirigido por Jos Portos se impuso al Turia, que había sido campeón la semana pasada en la primera jornada del Nacional, por 0-7. Con eso ya se aseguraba la tercera posición en la general y pasaba a una final en la que lucharían por el título. El anfitrión Olímpico de Pozuelo no le dio opción y por 43-0 se llevó el oro parcial y el general. Turia fue segundo en la general, cuarto en Madrid, y el CRAT, tercero.