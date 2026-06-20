Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Rugby

El CRAT, cuarto en la primera cita con el seven

El equipo coruñés cedió en el duelo por el bronce contra el Majadahonda

María Varela
María Varela
20/06/2026 22:02
Imagen del duelo entre el CRAT y el Majadahonda de la primera jornada liguera 2025-26
Imagen del duelo entre el CRAT y el Majadahonda de la primera jornada liguera 2025-26
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El CRAT Rialta acabó en cuarta posición en la primera jornada del IX GPS Campeonato de España 7s femenino disputado ayer en la localidad valenciana de Villajoyosa con la participación de diez equipos. El coruñés se clasificó para el cuadro de honor, pero cayó en las semifinales y después tampoco pudo ganar en la pelea por el bronce. La competición se traslada ahora a Pozuelo de Alarcón, donde el próximo sábado se disputa la segunda y definitiva jornada. 

Imagen de CRAT Rialta-El Salvador de la liga regular

El CRAT Rialta se despide del curso ante un colosal El Salvador (71-7)

Más información

El equipo de Arquitectura, que en XV fue subcampeón de la Copa de la Reina y llegó hasta las semifinales del playoff por el título, comenzó con buen pie su participación en el seven con victorias sobre el Pingüinas por 12-24 y el Las Rozas por 26-24. Eso le dio le pase a la Copa Oro, donde en semifinales se topó con el Olímpico de Pozuelo, ante el que perdió por 31-12, y después también cedió ante el Majadahonda en el duelo por la tercera plaza (5-24). El campeón de esta primera cita fue el Turia, que ganó al Olímpico por 5-12 en la final. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Imagen del duelo entre el CRAT y el Majadahonda de la primera jornada liguera 2025-26

El CRAT, cuarto en la primera cita con el seven
María Varela
Las seis canteranas del CRAT asentadas en Liga Iberdrola

La selección española sub-21 llama a tres jugadoras del CRAT
María Varela
Los pioneros del CRAT, reunidos en la Hípica

Los pioneros del CRAT se preparan para sus bodas de oro
María Varela
Imaxe do acto de presentación do Campionato de España

A Coruña acollerá o Campionato de España de Rugby Inclusivo 2026
Redacción