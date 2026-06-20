El CRAT, cuarto en la primera cita con el seven

Imagen del duelo entre el CRAT y el Majadahonda de la primera jornada liguera 2025-26 Germán Barreiros

El CRAT Rialta acabó en cuarta posición en la primera jornada del IX GPS Campeonato de España 7s femenino disputado ayer en la localidad valenciana de Villajoyosa con la participación de diez equipos. El coruñés se clasificó para el cuadro de honor, pero cayó en las semifinales y después tampoco pudo ganar en la pelea por el bronce. La competición se traslada ahora a Pozuelo de Alarcón, donde el próximo sábado se disputa la segunda y definitiva jornada.

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El equipo de Arquitectura, que en XV fue subcampeón de la Copa de la Reina y llegó hasta las semifinales del playoff por el título, comenzó con buen pie su participación en el seven con victorias sobre el Pingüinas por 12-24 y el Las Rozas por 26-24. Eso le dio le pase a la Copa Oro, donde en semifinales se topó con el Olímpico de Pozuelo, ante el que perdió por 31-12, y después también cedió ante el Majadahonda en el duelo por la tercera plaza (5-24). El campeón de esta primera cita fue el Turia, que ganó al Olímpico por 5-12 en la final.